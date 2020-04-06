"Шахтер" передал Харьковской области 20 тысяч тестов на коронавирус

6 апреля Фонд Рината Ахметова и донецкий "Шахтер" передали Харьковской области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления COVID-19. Этот регион стал первым, куда поступила часть партии из 300 тысяч тестов, закупленных Фондом для всей Украины. Высокочувствительные тесты для первичной диагностики коронавируса позволяют проверить пациента с подозрением на COVID-19 всего за 15 минут. Ранее мы писали, что игроки "Шахтера" Пятов и Кривцов провели урок для школьников в рамках серии "Диджитал-физкультура".

"Государственные больницы Украины остро нуждаются в подобных тестах. Благодаря им врачи смогут быстро принимать эффективные эпидемиологические решения – диагностировать вирус и изолировать его носителей, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Вся партия, закупленная Фондом, будет распределена МОЗ между регионами. Экспресс-тесты, закупленные Фондом Ахметова, передаются только в государственные больницы и бесплатно", – сказала Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер поблагодарил Фонд и "Шахтер" за помощь и отметил, что участие большого бизнеса в помощи стране – пример для всех:

"Хочу выразить свою благодарность Фонду Рината Ахметова, всем неравнодушным футболистам. Для Харькова и Харьковской области это очень и очень важно. Эти 20 тысяч тестов мы раздадим тем опорным больницам, которые будут принимать первых больных с COVID-19".

Валерий Бондарь / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сертификат на тесты представители харьковских властей получили из рук игрока "Шахтера" Валерия Бондаря.

"Я сам харьковчанин, а сейчас в Харькове "Шахтер" завоевывает трофеи. Мы, футболисты, чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Очень благодарны им за это. Я рад, что можем сейчас всей командой сделать доброе дело для моего родного города. Большое спасибо Ринату Леонидовичу и Фонду за то, что эти тесты появились в Харькове и смогут помочь. Главное, чтобы все наши болельщики сейчас оставались дома, соблюдали карантин и заботились о своих близких. Футбол скоро вернется в город, и мы будем рады видеть всех на наших матчах в Харькове", – говорит футболист.

Валерий Бондарь также выступил в роли добровольца и прямо во время передачи прошел экспресс-тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

Приобретенные Фондом Рината Ахметова и переданные Харьковской области тесты поступят в государственные медицинские учреждения Харьковской области в ближайшее время.

Напомним, Ринат Ахметов направил на борьбу с COVID-19 300 миллионов гривен. Для этого он объединил все ресурсы – Благотворительного фонда, "Шахтера", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SCM для помощи Украине. Обеспечено приобретение средств индивидуальной защиты для медиков и минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых 10 поступят в больницы Харьковской области, а 50 – в больницы Донецкой области.

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