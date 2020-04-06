Для противостояния пандемии COVID-19 в регионы продолжает поступать помощь от Фонда Рината Ахметова

Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на угрозу эпидемии и выделил триста миллионов гривень. На минувшей неделе бортом из Китая прибыли триста тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса. Они уже переданы Министерству здравоохранения. Также Фонд Ахметова и бизнес SCM продолжают закупать самое необходимое оборудование и средства медзащиты.

В оперативном режиме принимать больных COVID-19 готовится Мариупольская четвертая больница. Именно это медучреждение ориентировано на спасение детей с этой инфекцией.

"До двухсот детей мы сможем принять и это не предел, потому что мы можем перепрофилировать другие отделения", – говорит Владимир Жигилий, директор Мариупольской городской больницы № 4.

Врачи не скрывают: работают почти круглосуточно, чтобы успеть к пику коронавирусной инфекции. Лабораторию переоборудуют для установления тест-системы. Без нее сегодня результаты диагностики приходится ждать несколько дней.

"Поэтому Фонд Рината Ахметова оказал помощь. То есть не надо будет их (тесты – Ред.) возить в Киев. От этого зависит и количество возможных анализов, и их качество. Помощь буквально с любой стороны неоценим важна", – отмечает директор больницы.

К работе с пациентами готовят специалистов из центра СПИДа. Тест-системы для выявления ВИЧ у них уже есть. Медики надеются, такой опыт пригодится и позволит работать быстро.

"Выделено отдельное помещение боксированное с отдельным входом для доставки материала именно для этого исследования COVID-19", – рассказывает Наталья Шевченко, заведующая лабораторией диагностики ВИЧ.

В регионах сегодня острая потребность в средствах выявления, лечения коронавируса, а также предметах медицинской защиты. Каждая минута в борьбе за жизнь больного – на вес золота.

"Если мы сможем всем больным предложить своевременную помощь, мы их спасем. Если по каким-то причинам будет отсутствовать аппарат, будут отсутствовать лекарства или неподготовленный персонал – жизнь будет потеряна. Помощь нужна всем адекватная", – делится Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова.

Именно поэтому врачам медучреждений различных статусов: от районных до ведущих национальных – сегодня очень необходима помощь.

"Мы должны рассчитывать на свои силы. Поэтому то, что у нас будет больше аппаратов ИВЛ – это очень важно, это просто поможет дополнительно спасти жизни. Потому что мы знаем, что из всех заболевших – до пятнадцати процентов – это люди, который будут нуждаться именно в подключении к ИВЛ", – говорит Алла Мироненко, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского. В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 8 апреля и все подробности из регионов

Ринат Ахметов первым отреагировал на угрозу эпидемии и объединил усилия всех бизнесов SCM, Благотворительного фонда и ФК "Шахтер" для помощи Украине в борьбе с коронавирусом. По личному решению Рината Ахметова, Фонд первым в государстве принял вызов эпидемии. Уже закуплено и передано Минздраву оборудование для эффективного лечения осложнений COVID-19. Это высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы.

"Сейчас весь мир борется с невиданной до этого эпидемией корнавируса. Масштабы трагедии просто огромные. Фонд Рината Ахметова включился в эту борьбу первым в Украине еще в феврале, когда ни здесь, ни в Европе не понимали масштабы вызова. Прежде всего мы помогаем медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты, экспресс‑тестами. Всего Ринат Ахметов выделили 300 миллионов гривень на это направление", – отмечает Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

На минувшей неделе бортом из Китая прибыли триста тысяч экспресс-тестов, приобретенных Фондом Рината Ахметова. Это вклад в Стабилизационный Фонд, основанный президентом Украины. Системы уже передали Минздраву. На сегодня они являются самым быстрым способом выявить первичное заболевание и сдержать эпидемию. Для прохождения теста нужно всего пятнадцать минут.

"Чувствительность и специфичность данных тестов является очень высокой: чувствительность 87%, специфичность 99%, что позволяет с высокой степенью вероятности подтвердить или опровергнуть диагноз covid-19. Это значительная помощь. 300 тысяч тестов. Это весомая помощь. Весомый вклад в противодействие распространению COVID-19 в нашей стране", – отмечает Сергей Дубров, президент ассоциации врачей-анестезиологов Украины.

Действие экспресс-теста на себе согласился проверить легенда футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна. Результат – отрицательный.

"Конечно очень большая помощь Рината Ахметова на сегодняшний день. 300 тысяч тестов ‑ это большой подарок, большая помощь всем украинцам. Ринат Ахметов подарил эти тесты, чтобы люди могли себя тестировать и сразу, если результат позитивный, могли приступить к лечению. Дисциплина на сегодняшний день – это самое важное. Я сделал тест, потому что я считаю, что я очень дисциплинированный человек, как и моя семья. Люди должны оставаться дома, должны ухаживать за собой и ухаживать за другими", – подчеркнул он.

Аппараты искусственной вентиляции легких от Фонда уже установлены в трех больницах: Полтавской областной инфекционной, Ровенской центральной городской и Закарпатской. Волынскую областную инфекционную Фонд обеспечил концентратором. Куда именно предоставлять оборудование, определяло Министерство здравоохранения. Фонд также приобрел средства индивидуальной защиты для украинских медиков. Это уникальный изолирующий мобильный бокс для транспортировки инфекционных больных, биологический и противохимический костюмы, одноразовые комбинезоны, инфракрасные термометры с лазерной указкой, многослойные респираторы, а также маски и очки.

"Вся помощь, которую оказывает Фонд Рината Ахметова, идет исключительно в государственные больницы. Еще в прошлом году мы начали помогать государственным больницам, закупив для Украины 200 скорых. В этом году все без исключения, что мы закупаем, идет через национальную службу здоровья в регионы, в государственные больницы. Уже сейчас эта помощь начинает поступать и будет траншами поступать в течении апреля.Рради спасения жизни людей", – подчеркивает Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова и в дальнейшем будет помогать оборудованием для эффективного лечения осложнений COVID-19, речь идет о не менее 200-т высококлассных аппаратах искусственной вентиляции легких.

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