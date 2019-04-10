"Шахтер" показал эксклюзивные кадры покраски своего нового самолета
Как признался Паулу Фонсека, для команды это нечто большее, чем просто вид транспорта
"Шахтер" показал, как проходила покраска нового самолета "горняков". Напомним, накануне в аэропорту "Борисполь" авиакомпания SkyUP и ФК "Шахтер" презентовали самолет в ливрее клубных цветов "горняков". "Это особенный момент, – не сдерживал своего восторга главный тренер "оранжево-черных" Паулу Фонсека. - С большой гордостью смотрим на великолепное воздушное судно и, может быть, немного задираем нос. Я знаю, что это первый самолет, который полностью раскрашен в цвета футбольного клуба. Да, в Европе есть авиалайнеры с логотипами, но они не целиком в цветовой гамме, и это заставляет нас гордиться. Мы можем летать на нашем собственном самолете, а для нас это нечто большее, чем просто вид транспорта. В течение многих часов в воздухе это – наш дом. Фантастическая работа, мои поздравления!"
Покраску судна провела компания из США, за месяц работ ушло 140 л краски. 149-местный Boeing 737 будет обслуживать все чартерные рейсы "Шахтера", а также использоваться в обычных пассажирских рейсах компании SkyUp.
Как сообщалось ранее, стали известны сроки восстановления лидера "горняков" Марлоса, прооперированного в Барселоне. Полузащитник "Шахтера" должен вернуться в строй к судному дню Шевы.
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