"Шахтер" показал эксклюзивные кадры покраски своего нового самолета

Как признался Паулу Фонсека, для команды это нечто большее, чем просто вид транспорта

Самолет "горняков". Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" показал эксклюзивные кадры покраски своего нового самолета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e12/5d1/5cae125d1ad4d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e12/5d1/5cae125d1ad4d.png 2019-04-10T18:57:00+03:00 Футбол Как признался Паулу Фонсека, для команды это нечто большее, чем просто вид транспорта

"Шахтер" показал, как проходила покраска нового самолета "горняков". Напомним, накануне в аэропорту "Борисполь" авиакомпания SkyUP и ФК "Шахтер" презентовали самолет в ливрее клубных цветов "горняков". "Это особенный момент, – не сдерживал своего восторга главный тренер "оранжево-черных" Паулу Фонсека. - С большой гордостью смотрим на великолепное воздушное судно и, может быть, немного задираем нос. Я знаю, что это первый самолет, который полностью раскрашен в цвета футбольного клуба. Да, в Европе есть авиалайнеры с логотипами, но они не целиком в цветовой гамме, и это заставляет нас гордиться. Мы можем летать на нашем собственном самолете, а для нас это нечто большее, чем просто вид транспорта. В течение многих часов в воздухе это – наш дом. Фантастическая работа, мои поздравления!"

Покраску судна провела компания из США, за месяц работ ушло 140 л краски. 149-местный Boeing 737 будет обслуживать все чартерные рейсы "Шахтера", а также использоваться в обычных пассажирских рейсах компании SkyUp.

Как сообщалось ранее, стали известны сроки восстановления лидера "горняков" Марлоса, прооперированного в Барселоне. Полузащитник "Шахтера" должен вернуться в строй к судному дню Шевы.

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