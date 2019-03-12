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"Шахтер" в Харькове устроил день спасательных служб

Сегодня, 17:33

"Горняки" поблагодарили людей, которые первыми выезжают на вызов и дежурят в дни матчей на стадионах

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
"Шахтер" в Харькове устроил день спасательных служб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7d1/0fe/5c87d10fe9df6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7d1/0fe/5c87d10fe9df6.jpg Футбол "Горняки" поблагодарили людей, которые первыми выезжают на вызов и дежурят в дни матчей на стадионах

10 марта в Харькове на стадионе "Металлист" игроки донецкого "Шахтера" и львовских "Карпат" вышли на поле перед стартом матча 21-го тура чемпионата Украины в специальных футболках с надписью "#ЗАВЖДИПОПЕРЕДУ. ДЯКУЄМО!".

Таким образом была отмечена работа людей, которые первыми выезжают на вызов и дежурят в дни матчей на стадионах. Сотрудники служб первой помощи получили сертификаты и подарки от "Шахтера".

Как сообщалось ранее, футболисты "Шахтера" поздравили Пауло Фонсеку с рождением сына: "горняки" разгромили "Карпаты". Дончане отгрузили львовянам пять безответных мячей.

Ранее "Сегодня" сообщали, что футболисты "горняков" Андрей Пятов и Тайсон подарили болельщику "Шахтера" инвалидную коляску. "Когда игроки вышли вручить мне подарок, я не поверил глазам", – рассказал фанат "горняков". 

Также сообщалось, что "Шахтер" помогает подготовить "Арену Львов" к матчам сборной Украины. Донецкий клуб предоставил свое оборудование и консультирует работников стадиона, который готовится к матчам сборной Украины в отборе на Евро-2020.

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Тег спасатели, Шахтер Донецк

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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