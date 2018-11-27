"Шахтер" прогулялся перед матчем с "Хоффенхаймом"
"Горняки" в хорошем настроении подходят к игре Лиги чемпионов
Сегодня в Германии будет сыгран поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Хоффенхайм" принимает "Шахтер". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" – "Шахтер".
А за несколько часов до игры "Шахтер" совершил традиционную дневную прогулку. Локацией стал местный парк в Бад-Шенборне. Дождливая погода не смутила ни футболистов, ни тренеров. У команды отличное настроение, все нацелены на победу и уверены в своих силах.
Для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов "горнякам" сегодня нельзя проигрывать. Эксперт Сергей Морозов оценил шансы "Хоффенхайма" и "Шахтера" и признал, что соотношение сил для "Шахтера" чуть хуже, чем было в первой игре с немцами: "У нас некоторые игроки сейчас только-только начали приходить в себя после травм".
Турнирное положение в группе:
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|4
|3
|0
|1
|12-3
|9
|2
|ЛИОН
|4
|1
|3
|0
|9-8
|6
|3
|ХОФФЕНХАЙМ
|4
|0
|3
|1
|8-9
|3
|4
|ШАХТЕР
|4
|0
|2
|2
|4-13
|2
В последнем туре "Шахтер" дома сыграет с "Лионом".
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