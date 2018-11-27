"Шахтер" прогулялся перед матчем с "Хоффенхаймом"

Сегодня в Германии будет сыгран поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Хоффенхайм" принимает "Шахтер". Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Хоффенхайм" – "Шахтер".

А за несколько часов до игры "Шахтер" совершил традиционную дневную прогулку. Локацией стал местный парк в Бад-Шенборне. Дождливая погода не смутила ни футболистов, ни тренеров. У команды отличное настроение, все нацелены на победу и уверены в своих силах.

Для того, чтобы претендовать на выход в плей-офф Лиги чемпионов "горнякам" сегодня нельзя проигрывать. Эксперт Сергей Морозов оценил шансы "Хоффенхайма" и "Шахтера" и признал, что соотношение сил для "Шахтера" чуть хуже, чем было в первой игре с немцами: "У нас некоторые игроки сейчас только-только начали приходить в себя после травм".

Турнирное положение в группе:

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 4 3 0 1 12-3 9 2 ЛИОН ЛИОН 4 1 3 0 9-8 6 3 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 4 0 3 1 8-9 3 4 ШАХТЕР ШАХТЕР 4 0 2 2 4-13 2

В последнем туре "Шахтер" дома сыграет с "Лионом".