"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче
Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"
Лидер чемпионата Украины "Шахтер" провел второй товарищеский матч за день. После победы над аутсайдером чемпионата Дании "Хобро" (2:1) команда Паулу Фонсеки разгромила "Лех", занимающий после 20 туров третью строчку в турнирной таблице чемпионата Польши. Матч прошел в четверг на сборе в Турции и завершился со счетом 3:0.
На 31-й минуте счет в поединке открыл лучший бомбардир чемпионата Украины Жуниор Мораес. На 84-й минуте свой первый мяч в футболке "Шахтера" забил новичок команды Манор Соломон. А окончательный счет установил нигерийский легионер "горняков" Оларенважу Кайоде.
Обзор матча "Шахтер" – "Лех" – 3:0
Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.
"Шахтер" (Украина) – "Лех" (Польша) – 3:0 (1:0)
Голы: Мораес (31), Соломон (84), Кафоде (90)
Ранее в четверг "Шахтер" одержал волевую победу над датским клубом "Хобро". Результат "горнякам" принесли мячи Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса.
Также сегодня свою первую победу на сборе одержал "Черноморец": одесский клуб со счетом 2:1 одолел польский "Медзь". Все голы были забиты в первом тайме. В составе победителей отличился защитник Андрей Мищенко, а также футболист на просмотре. В составе польского клуба на воротах стоял 30-летний украинский вратарь Антон Каниболоцкий, ранее игравший за "Шахтер" и "Днепр".
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