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"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

31 января, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

Жуниор Мораес открыл счет в матче. Фото shakhtar.com
Жуниор Мораес открыл счет в матче. Фото shakhtar.com.
"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/321/7ca/5c53217ca88a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/321/7ca/5c53217ca88a7.jpg Футбол Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

Лидер чемпионата Украины "Шахтер" провел второй товарищеский матч за день. После победы над аутсайдером чемпионата Дании "Хобро" (2:1) команда Паулу Фонсеки разгромила "Лех", занимающий после 20 туров третью строчку в турнирной таблице чемпионата Польши. Матч прошел в четверг на сборе в Турции и завершился со счетом 3:0.

На 31-й минуте счет в поединке открыл лучший бомбардир чемпионата Украины Жуниор Мораес. На 84-й минуте свой первый мяч в футболке "Шахтера" забил новичок команды Манор Соломон. А окончательный счет установил нигерийский легионер "горняков" Оларенважу Кайоде.

Обзор матча "Шахтер" – "Лех" – 3:0

Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

"Шахтер" (Украина) – "Лех" (Польша) – 3:0 (1:0)
Голы: Мораес (31), Соломон (84), Кафоде (90)

Ранее в четверг "Шахтер" одержал волевую победу над датским клубом "Хобро". Результат "горнякам" принесли мячи Виктора Коваленко и Жуниора Мораеса.

Также сегодня свою первую победу на сборе одержал "Черноморец": одесский клуб со счетом 2:1 одолел польский "Медзь". Все голы были забиты в первом тайме. В составе победителей отличился защитник Андрей Мищенко, а также футболист на просмотре. В составе польского клуба на воротах стоял 30-летний украинский вратарь Антон Каниболоцкий, ранее игравший за "Шахтер" и "Днепр".

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Тег товарищеский матч, Шахтер Донецк, Лех Познань, Жуниор Мораес

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Сегодня|Спорт

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