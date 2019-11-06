"Шахтер" U-19 уступил "Динамо" Загреб U-19 в Юношеской лиге УЕФА

Динамо З - Шахтер U19 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четвертом туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 на выезде уступил загребскому "Динамо" со счетом 0:1.

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На 61-й минуте Кризманич забил единственный гол в матче.

В группе "Шахтер" занимает последнее место с двумя очками в активе.

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Динамо З U-19 Хорватия – Шахтер U-19 Украина 1:0

Гол: 1:0 – 61 Кризманич.

"Динамо" З U-19 – Кркалич, Хрвой, Шутало, Юришич, Гвардиол, Янкович (Юларджия, 73), Франьич, Кризманич, Марин (Странпут, 90), Шипош, Каррица.

"Шахтер" U-19 – Трубин, Козик (Капинус, 82), Муравский, Драмбаев (Рудавский, 46), Якуба, Мудрик, Крыськив (Кобылянский, 71), Очеретько (Кобак, 56), Бондаренко, Судаков, Абдуллаев.

Предупреждения: Судаков (64), Марин (78).

Отметим, что фаворитами матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" букмекеры считают хорватов. Но это уже не первый выездной поединок нынешней Лиги чемпионов, когда аналитики сулят "горнякам" поражение. Тем не менее в случае с предыдущим гостевым матчем дончан подобные прогнозы не оправдались – "Шахтер" в Милане обыграл "Аталанту".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал на выезде "Аталанту" (2:1)

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