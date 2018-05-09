"Шахтер" установил исторический рекорд Кубка Украины

Вчера, 22:40

Донецкий клуб – лидер по завоеванным трофеям национального Кубка

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в финале Кубка Украины, который состоялся 9 мая в Днепре на "Днепр-Арене". Победу команде Паулу Фонсеки принесли голы Факундо Феррейры и Ярослава Ракицкого. "Горняки" в 12-й раз в своей истории завоевали национальный Кубок и установили новый рекорд турнира.

Смотрите обзор матча "Динамо" – "Шахтер" – 0:2. Видео голов финала Кубка Украины в Днепре.

"Шахтер" выигрывал Кубок Украины в 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017 и 2018 годах.

"Горняки" девять раз обыгрывали киевлян в рамках турнира, при этом пять раз – в финалах. Динамовцы побеждали только пять раз, но непременно – в главном матче. На данный момент разница забитых и пропущенных мячей в пользу "Шахтера" – 23:12.

За последние восемь лет только один клуб, кроме "Шахтера" и "Динамо", выигрывал этот трофей – "Таврия" в 2010-ом. Собственно, это же и последняя команда, которой удавалось прервать гегемонию "горняков" и "бело-синих".

На пути к финалу "Шахтер" одержал волевую победу над луганской "Зарей" в овертайме (4:3), разгромил ровненский "Верес" (4:0), а затем и "Мариуполь" (5:1).

Добавим, что "Шахтер" может оформить "золотой дубль" в текущем сезоне. Накануне "Шахтер" вырвал у "Зари" победу и практически гарантировал себе золотые медали чемпионата Украины. Поединок 5 мая завершился со счетом 2:1.
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Сегодня|Спорт

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