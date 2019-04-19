"Шахтер" установил рекорд Youtube: серию пенальти с "Динамо" посмотрели почти миллион человек

Несколько дней видео послематчевых 11-метровых ударов держалось в топ-15 продуктов украинского сегмента хостинга

В четвертьфинале Кубка Украины донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо". Видео победной серии пенальти, главным героем которой стал вратарь Андрей Пятов, набрало свыше 900 тысяч просмотров и оказалось лучшим за все время существования YouТube-канала ФК "Шахтер", опередив трансляции игр.

Несколько дней видео послематчевых 11-метровых ударов держалось в топ-15 продуктов украинского сегмента хостинга. Это самый популярный ролик среди всех когда-либо размещенных на клубных YouТube-каналах страны.

Напомним, основное время матча "Шахтер" – "Динамо" в Харькове завершилось со счетом 1:1. На гол Дениса Гармаша горняки ответили точным ударом Жуниора Мораеса. Интересно, что оба футболиста в итоге заработали по красной карточке. а в послематчевой "лотреее" удачливее оказались хозяева – 4:3.

Напомним, что в среду "Шахтер" вышел в финал Кубка благодаря неожиданному джокеру Фонсеки. Победу чемпиона предрешила удачная замена. В матче за трофей "горняков" ждет команда из райцентра.

Таким образом "Шахтер" будет иметь возможность защитить свое звание действующего обладателя Кубка в поединке с перволиговым "Ингульцом", который в среду сенсационно одолел на своем поле в поселке Петрово луганскую "Зарю" со счетом 2:1.

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