"Шахтер" вышел в финал Кубка благодаря неожиданному джокеру Фонсеки

Победу чемпиона предрешила удачная замена. В матче за трофей "горняков" ждет команда из райцентра

"Днепр-1" не выдержал натиска чемпиона. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" стал вторым финалистом Кубка Украины, дожав в среду вечером в напряженном поединке на "Днепр Арене" лидера Первой лиги "Днепр-1" со счетом 2:0. Ключевой для "горняков" гол на 86-й минуте забил 30-летний бразильский полузащитник Дентиньо, который только шестью минутами ранее вышел на поле, заменив Кайоде. Джокер Паулу Фонсеки головой замкнул подачу Соломона. А на пятой добавленной минуте поединка "горняки" удвоили преимущество. Опять-таки после удара Соломона мяч угодил в спину другого бразильского хавбека "Шахтера" – Маркуса Антонио, и рикошетом от нее залетел в дальний угол ворот днепрян.

Таким образом "Шахтер" будет иметь возможность защитить свое звание действующего обладателя Кубка в поединке с перволиговым "Ингульцом", который в среду сенсационно одолел на своем поле в поселке Петрово луганскую "Зарю" со счетом 2:1.

Финал кубкового розыгрыша состоится 15 мая в Запорожье на "Славутич-Арене", вмещающей 12 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, игрок стоимостью 150 млн евро помог "Шахтеру" разгромить "Зарю". Дорогой новичок "горняков" Тете уже в первом матче за дончан начал оправдывать авансы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Шахтер" вышел в финал Кубка благодаря неожиданному джокеру Фонсеки". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"