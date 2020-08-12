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"Шахтер" в третий раз в истории сыграет в полуфинале Лиги Европы

12 августа, 00:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Горняки" продолжают феноменальный сезон в еврокубках

Донецкий "Шахтер" обыграл "Базель" в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира, где их соперником будет итальянский "Интер". Разгромную победу команде Луиша Каштру принесли голы Жуниора Мораеса, Тайсона, Алана Патрика с пенальти и Додо. Лишь в компенсированное время Рики ван Волфсвинкел забил гол престижа для швейцарцев.

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"Шахтер" – "Базель": онлайн битвы за полуфинал Лиги Европы

"Шахтер" в третий раз в истории вышел в полуфинал еврокубка. С первой же попытки "горняки" сумели не только пробиться в финал, но и одержать итоговую победу в турнире. Главная победа в истории донецкого клуба произошла в 2009 году, когда "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале немецкий "Вердер" (2:1). А в полуфинале "горняки" по сумме двух матчей одолели киевское "Динамо" (1:1 и 2:1).

Во второй раз "Шахтер" играл в полуфинале относительно недавно – в 2016 году. В том сезоне украинский клуб в плей-офф одолел "Шальке", "Андерлехт" и "Брагу", но уступил в шаге от финала "Севилье" (2:2 и 1:3).

"Шахтер" – "Базель" – 4:1
Голы: Мораес (2), Тайсон (22), Алан Патрик (75, пен), Додо (88), ван Волфсвинкел (90+2)

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"Шахтер": Пятов, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Додо, Алан Патрик (Коваленко, 78), Тайсон (Тете, 86), Маркос Антонио (Майкон, 85), Степаненко, Марлос (Соломон, 72), Мораес (Фернандо Педро, 85).

"Базель": Николич, Петретта, Видмер, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Фрай, Кампо, Джака (Маршан, 60), Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Пулулу, Артур (Адеми, 73).

Предупреждения: Фрай (26), Алан Патрик (52), Артур (64), Бондарь (87).

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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Лига Европы Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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