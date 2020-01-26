"Шахтер" – "Войводина": где и когда смотреть второй матч чемпионов Украины в Турции

"Горняки" против своего бывшего защитника - список трансляций поединка на ТВ и в интернете

"Шахтер" (Донецк) / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 26 января, донецкий "Шахтер" проведет второй матч на сборе в Турции. В роли соперника "горняков" в этот раз выступает сербская "Войводина". Начало встречи – в 16:30 по киевскому времени. Напомним, накануне в первой игре 2020 года "Шахтер" разобрался с "Лехом", одолев поляков со счетом 1:0.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Войводина" 26 января. В прямом эфире матч, который начнется в 16:30, покажет канал "Футбол 2". Также трансляцию игры можно посмотреть на Oll.tv (в подписке).

Видеотрансляцию поединка "горняков" с "Войводиной" проведет и официальный сайт "Шахтера" (для зарегистрированных пользователей).

Прогноз на матч "Шахтер" – "Войводина" 26 января. Аналитики называют чемпионов Украины большим фаворитом этого контрольного матча. На победу "Шахтера" установлен коэффициент 1.35, на ничью – 4.70, на победу "Войводины" – 7.90. Иными словами, вероятность выигрыша дончан оценивается в 68 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша сербов – всего в 12 процентов.

Наиболее вероятным счетом матча "Шахтер" – "Войводина" 26 января аналитики называют 2:0 в пользу "горняков". Коэффициент на такой исход равен 6.20.

Смотрите яркие фото с матча "Шахтер" – "Лех" (1:0)

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Все матчи "Шахтера" на сборе в Белеке

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25 января, 16:00. "Шахтер" – "Лех" (Польша) – 1:0

26 января, 16:30. "Шахтер" – "Войводина" (Сербия)

29 января, 09:45. "Шахтер" – "Пролетер" (Сербия)

30 января, 09:00. "Шахтер" – "Словацко" (Чехия)

Смотрите тренировку "Войводины" перед "Шахтером"

Встреча с Лалатовичем. Главный тренер "Войводины" – экс-игрок "Шахтера" Ненад Лалатович. В 2003-2005 годах защитник провел за донецкий клуб 24 матча. Тренерскую карьеру начал в 2011-м и работал пока только на родине. В прошлом сезоне возглавлял "Раднички" из Ниша, которые при нем впервые в своей истории стали серебряными призерами Суперлиги (25 побед, 10 ничьих и 2 поражения). "Войводину" Лалатович принял летом и сейчас идет с ней на 3-м месте.

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Матчи "Шахтера" с сербами. За последние 10 лет "Шахтер" провел 6 товарищеских матчей с сербскими клубами, из них 5 – на турецких сборах. Трижды "горняки" играли с "Партизаном" (2 победы, 1 поражение), дважды с "Црвеной Звездой" (победа и ничья) и однажды с "Пролетером" (3:0 в пользу дончан). С "Войводиной" "оранжево-черные" еще не встречались.

Смотрите, как "Шахтер" играл в осенней части сезона с киевским "Динамо"

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