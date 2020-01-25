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Трансферный рекорд Украины отменяется: вместо Матвиенко "Арсенал" покупает Мари

25 января, 10:23

Лондонские "канониры" не потянули переход украинца. "Арсенал" подписывает испанца из Бразилии

Пабло Мари

Пабло Мари / Фото: Getty Images

Лондонский "Арсенал" близок к приобретению центрального защитника "Фламенго" Пабло Мари, сообщает ESPN Brasil. Накануне 26-летний испанец вылетел из Бразилии в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование. Ожидается, что "канониры" заплатят за Мари 10 миллионов евро.

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Пабло Мари перебрался во "Фламенго" в июле прошлого года из "Манчестер Сити" за 1,7 млн евро, успев выиграть с командой чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

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Подписание "Арсеналом" Пабло Мари означает, что переход игрока "Шахтера" Николая Матвиенко в лондонский клуб отменяется. Как мы писали, наставник "канониров" Микель Артета в это трансферное окно искал пасующего центрального защитника с левой рабочей ногой – этим характеристикам соответствуют Мари и Матвиенко.

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Однако центральный защитник сборной Украины – моложе (23 года) и дороже. По данным Sky Sports, за Матвиенко "Шахтер" хотел от "Арсенала" 35 млн евро. Если бы этот переход состоялся, то он стал бы самым дорогим трансфером украинца из нашей Премьер-лиги в зарубежный клуб за всю историю.

Смотрите, как забивает Николай Матвиенко

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Источник: ua-football

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