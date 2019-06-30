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Луиш Каштру дал игрокам Шахтера два выходных после успешного первого сбора

30 июня, 22:16

"Горняки" завершили первый этап подготовки к новому сезону

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Шахтер" вернулся в Украину после первого сбора в Германии, сообщает на официальной странице "горняков" в Twitter. Фирменный борт с игроками и тренерским штабом приземлился в международном аэропорту Борисполя в 19:00. Футболисты получили два выходных. На второй этап подготовки чемпион Украины отправится уже 3 июля в Австрию.

В Германии "Шахтер" провел два спарринга – 26 июня дончане разгромили болгарский "Лудогорец" со счетом 3:0. Голами отметились Тете, Алан Патрик и Даниил Сикан. Кстати, в новом сезоне "Лудогорец" стартует в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов поединками с венгерским "Ференцварошем" Сергея Реброва, Александра Зубкова и Данила Игнатенко.

А сегодня "Шахтер" обыграл софийский ЦСКА благодаря голу чемпиона мира U-20 Даниила Сикана. ЦСКА – самый титулованный клуб Болгарии (31 чемпионство, 26 у "Левски"). Правда, уже 11 лет софийцам приходится довольствоваться местом ниже первого: с 2012 года в лиге гегемония "Лудогорца".

Ранее мы писали, что "Шахтер" отдал украинского защитника в аренду в бывший клуб Луиша Каштру. Валерий Бондаренко ближайший сезон проведет в португальской команде "Витория Гимарайнш".

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Тег чемпионат Украины, Шахтер Донецк

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Источники:

Официальный сайт ФК "Шахтер" , Сегодня|Спорт

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