"Шахтер" запустил проект для детей в 34-м населенном пункте

В Энергодаре Запорожской области стартовал проект "Давай, играй!"

27 ноября в школе № 1 Энергодара Запорожской области состоялась первая тренировка в рамках проекта Shakhtar Social по развитию массового детского футбола – "Давай, играй!". В ней приняли участие 40 детей. Ожидается, что всего в Энергодаре под руководством тренера-администратора будут заниматься футболом порядка 60 мальчиков и девочек в возрасте 7–12 лет.

Открытие "Давай, играй!" в Энергодаре посетил тренер-селекционер Академии ФК "Шахтер" Ярослав Скидан: "Рад впервые быть здесь. Организовать такой проект по силам не каждому. Совсем недавно "Давай, играй!" признали лучшим социальным проектом в Европе. Чем больше наших детей будут здоровы, тем более развитой будет страна. Добро пожаловать в проект, занимайтесь спортом и успехов всем!".

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Энергодар стал 34-м населенным пунктом "Давай, играй!". Участники обеспечены всем необходимым для занятий футболом. Добавим, что в холодное время года дети будут тренироваться в зале, а весной вернутся на новую площадку.

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