"Манчестер Сити" – "Шахтер": видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Видео ключевых событий в противостоянии чемпионов Англии и Украины на стадионе "Сити оф Манчестер"

"Манчестер Сити" - "Шахтер" / Фото: Reuters

Во вторник, 26 ноября, на стадионе "Сити от Манчестер" проходит матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Чемпион Англии "Манчестер Сити", имеющий 10 очков после 4 туров, принимает своего ближайшего преследователя по группе С – лучшую команду Украины "Шахтер", в активе которой за два тура до финиша – пять набранных баллов. Смотреть Манчестер Сити – Шахтер онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "ШАХТЕР" – 1:1

(Гюндоган, 56 – Соломон, 69)

Первый тайм матча прошел лишь с небольшим преимуществом "МанСити", но, пожалуй, даже острее были контрвыпады "Шахтера". Самый опасный момент имел Тете, который после ошибки кипера "Сити" Эдерсона выбежал на пустые ворота хозяев и пробил с острого угла – увы, защитник "горожан" Фернандиньо в подкате прервал полет мяча в сетку. В итоге первая половина матча "МанСити" – "Шахтер" завершилась без голов – 0:0.

Обзор первого тайма

Увы, уже в начале второго тайма "Манчестер Сити" открыл счет. Это случилось на 56-й минуте. Гол хозяев на 90 процентов сделал Жезус, продравшийся сквозь преграды двух игроков "Шахтера" и выложивший мяч Гюндогану, которому оставалось не промазать по пустым воротам дончан – 1:0 в пользу чемпионов Англии.

Гол Гюндогана

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На 69-й минуте "Шахтер" сравнял счет. "Горнякам" удалась шикарная контратака, Тете бросил в прорыв по правому флангу Додо, тот прострелил в район 11-метровой отметки – и набежавший израильтянин Соломон, лишь четырьмя минутами ранее вышедший на замену, завершил эту комбинацию точным ударом. Вау! Это – 1:1. И это еще не вечер. Второй тайм продолжается...

Видео гола Соломона

Отметим, что матчу основных команд "МанСити" и "Шахтера" 26 ноября предшествовала игра Юношеской лиги УЕФА среди футболистов до 19 лет. Юноши "Шахтера" проиграли ровесникам из "МанСити" со счетом 0:5.

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Напомним, что сентябрьский матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити" в Харькове завершился победой английского клуба со счетом 3:0. Тогда в воротах "горняков" расписались Марез, Гюндоган и Жезус.

Обзор сентябрьской игры "Шахтер" – "МанСити" (0:3)

Добавим, что в матче с "Манчестер Сити" 26 ноября "Шахтеру" предрекали крайне неприятный результат. Наиболее вероятным счетом поединка аналитики букмекерских контор называли 3:0 в пользу чемпионов Англии.

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