"Шахтер" завершил еврокампанию: 18 миллионов евро и пятерка от экспертов

"Пропустили необязательный гол. Делали офсайд – и поплатились за это. Сейчас сложно подводить итоги турнира – чувство обиды все перекрывает", – сокрушается кипер "Шахтера" Андрей Пятов. Тем не менее, несмотря на поражение от "Ромы" (0:1, Джеко 52) и вылет из Лиги чемпионов, "горняки" могут занести в свой актив потрясающий евросезон.

"Шахтер" за эту ЛЧ заслужил твердую пятерку, – считает футбольный эксперт Сергей Морозов. – Одержано пять побед в восьми матчах, причем все – над командами из Западной Европы. На фоне нынешнего состояния нашего чемпионата "горняки" очень достойно представили Украину на евроарене. А если бы чуть больше везения – они были бы в четвертьфинале. "Шахтер" ни в чем не уступил "Роме", за исключением итогового результата".

В этом евросезоне "Шахтер" заработал 18,7 млн евро призовых от УЕФА (не считая теледенег), что на 1,2 млн больше, чем в 2011 году. Это новый финансовый рекорд клуба. Не говоря уже о непрямой прибыли – возросшей, благодаря успехам в ЛЧ, стоимости игроков. Гендир дончан Сергей Палкин уже заанонсировал летний переход Фреда в один из клубов Манчестера, который, как ожидается, принесет "горнякам" не менее 50 млн евро.

Почему же проиграли в Риме? "Атака "Шахтера" выглядела более тускло, чем в предыдущих матчах, – сказал нам Морозов. – Возможно, из-за того что тренер "Ромы", учтя ошибки харьковского матча, усилил оборону. Помните, на первых минутах очень жестко – коленом в бедро – встретили Марлоса? Думаю, это был не случайный эпизод, а уже программа действий, предупреждение – играть будем только так. Потом эта тягомотина с задержками возврата мяча. Делегат матча даже удалил одного бол-боя за откровенное затягивание времени. Преимущество в контроле мяча, в инициативе было за "Шахтером". Но этой инициативой команда не воспользовалась. Хотя с физическими кондициями, на мой взгляд, все было в порядке: чтобы 60% контролировать мяч, открываться, нужна хорошая готовность. Идея ведь была какая – за счет контроля мяча не позволять "Роме" проводить позиционные атаки. И если бы не этот гол на 52-й минуте, матч вполне мог закончиться вничью, что "горняков" бы устроило. Команды играли с минимумом моментов. У "Шахтера" был шанс, которым, увы, не воспользовался Феррейра. Хорошо ведь отобрал мяч у защитника. Гандикап был метра полтора – вбегай в штрафную и подставляй корпус! И тогда на месте Ордеца, получившего удаление за фол на Джеко, оказался бы итальянский защитник. Но Факундо не сориентировался".

Летом "Шахтер" точно покинут несколько топ-игроков. Истекают контракты у Феррейры и Бернарда, который улетел в Бразилию оперировать плечо и в этом сезоне уже не сыграет. Каким будет клуб?

"Все будет зависеть от экономических возможностей. Если к новому сезону будут новые серьезные покупки, это один момент, – говорит Морозов. – Если же потери лидеров будут восполняться лищь за счет возврата арендованных, положение на уровне украинского чемпионата выровняется. Преимущество "Шахтера" над соперниками уже не будет столь явным. Ну и, конечно, очень многое будет зависеть от того, останется ли у руля команды Фонсека. А он на все вопросы о своем будущем отвечает очень осторожно: "Мне нравится в "Шахтере". Я хочу доработать действующий контракт до конца, а потом буду принимать решение". То есть от прямого ответа уходит. И это его право. Мы не знаем всех факторов: амбиций Фонсеки, предложений, которые он уже получил, и еще получит. А Паулу – человек толерантный и очень аккуратный. Луческу в этих вопросах был более прямым и открытым. Но это не значит, что Фонсека лучше или хуже, просто они – разные".

Кстати, стало известно имя бол-боя, который затягивал время в пользу "Ромы" и оказался за рекламным щитом после "вспышки ярости" от Феррейры. Это 16-летний Маттео Канчелльери — игрок юношеской сборной Италии. "Я не хотел причинить ему вред, а пытался забрать мяч, чтобы быстрее продолжить игру, – заявил форвард "горняков". – После игры я разговаривал с футболистами "Ромы" и извинился. Я хотел извиниться и перед этим бол-боем, но мне сказали, что он ушел домой". Вчера в адрес римского клуба было направлено письмо ФК "Шахтер" с извинениями от Феррейры. Сам Маттео зла не держит: "Он тоже человек".