"Шахтер" ждет Германия: опубликован официальный календарь доигровки Лиги Европы

Розыгрыш Лиги Европы завершится в Германии. Об этом сообщает УЕФА. Оставшиеся поединки примут Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен. Ранее мы сообщали, что Лига чемпионов будет доиграна в Португалии и приводили календарь матчей. Как и Лига чемпионов, розыгрыш Лиги Европы возобновится в августе, когда будут завершены все внутренние чемпионаты.

Лига Европы вернется 5 августа. В тех парах 1/8 финала, где уже был сыгран первый матч, обладателя путевки в четвертьфинал определят по классической схеме с двумя матчами. В остальных же счастливчик будет определить па итогам одной встречи. Как и в последующих раундах.

Пары 1/8 финала Лиги Европы (в скобках указан результат первого матча, если был сыгран):

"Севилья" – "Рома"

"Интер" – "Хетафе"

"Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (5:0)

"Базель" – "Франкфурт" (3:0)

"Копенгаген" – "Истанбул" (0:1)

"Шахтер – "Вольфсбург" (2:1)

Байер" – "Рейнджерс" (3:1)

"Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" (1:1)

Реклама

Читайте также: Тренер "Вольфсбурга" Оливер Гласнер: Нам пока не до Лиги Европы

Календарь Лиги Европы:

5–6 августа: 1/8 финала

10–11 августа: четвертьфиналы

16–17 августа: полуфиналыы

21 августа: финал (Кельн)

Также изменились хозяева последующих финалов Лиги Европы. В связи с изменением формата текущего розыгрыша, места проведения последующих финалов пришлось сместить на год:

2020: Кельн

2021: Гданьск

2022: Севилья

2023: Будапешт

УЕФА отмечает, что матчи будут проходить за закрытыми дверями. Медицинская служба организации будет регулярно оценивать ситуацию на континенте и поддерживать связь с местными властями относительно возвращения зрителей на трибуны. Также отмечается, что команды смогут зарегистрировать троих новых игроков на остаток сезона Лиги чемпионов, если эти футболисты находились в клубе с момента последнего регистрационного периода (3 февраля 20202 года), но не летних новичков.

Реклама

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама