"Шахтер" ждет Германия: опубликован официальный календарь доигровки Лиги Европы

Розыгрыш Лиги Европы завершится в Германии. Об этом сообщает УЕФА. Оставшиеся поединки примут Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен. Ранее мы сообщали, что Лига чемпионов будет доиграна в Португалии и приводили календарь матчей. Как и Лига чемпионов, розыгрыш Лиги Европы возобновится в августе, когда будут завершены все внутренние чемпионаты.
Лига Европы вернется 5 августа. В тех парах 1/8 финала, где уже был сыгран первый матч, обладателя путевки в четвертьфинал определят по классической схеме с двумя матчами. В остальных же счастливчик будет определить па итогам одной встречи. Как и в последующих раундах.
Пары 1/8 финала Лиги Европы (в скобках указан результат первого матча, если был сыгран):
- "Севилья" – "Рома"
- "Интер" – "Хетафе"
- "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (5:0)
- "Базель" – "Франкфурт" (3:0)
- "Копенгаген" – "Истанбул" (0:1)
- "Шахтер – "Вольфсбург" (2:1)
- Байер" – "Рейнджерс" (3:1)
- "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" (1:1)
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Календарь Лиги Европы:
- 5–6 августа: 1/8 финала
- 10–11 августа: четвертьфиналы
- 16–17 августа: полуфиналыы
- 21 августа: финал (Кельн)
Также изменились хозяева последующих финалов Лиги Европы. В связи с изменением формата текущего розыгрыша, места проведения последующих финалов пришлось сместить на год:
- 2020: Кельн
- 2021: Гданьск
- 2022: Севилья
- 2023: Будапешт
УЕФА отмечает, что матчи будут проходить за закрытыми дверями. Медицинская служба организации будет регулярно оценивать ситуацию на континенте и поддерживать связь с местными властями относительно возвращения зрителей на трибуны. Также отмечается, что команды смогут зарегистрировать троих новых игроков на остаток сезона Лиги чемпионов, если эти футболисты находились в клубе с момента последнего регистрационного периода (3 февраля 20202 года), но не летних новичков.
Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче:
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