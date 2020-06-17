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"Шахтер" ждет Германия: опубликован официальный календарь доигровки Лиги Европы

17 июня, 18:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Оставшиеся матчи Лиги Европы проведут в четырех немецких городах, а финал примет Кельн

Розыгрыш Лиги Европы завершится в Германии. Об этом сообщает УЕФА. Оставшиеся поединки примут Кельн, Дуйсбург, Дюссельдорф и Гельзенкирхен. Ранее мы сообщали, что Лига чемпионов будет доиграна в Португалии и приводили календарь матчей. Как и Лига чемпионов, розыгрыш Лиги Европы возобновится в августе, когда будут завершены все внутренние чемпионаты.

Лига Европы вернется 5 августа. В тех парах 1/8 финала, где уже был сыгран первый матч, обладателя путевки в четвертьфинал определят по классической схеме с двумя матчами. В остальных же счастливчик будет определить па итогам одной встречи. Как и в последующих раундах.

Пары 1/8 финала Лиги Европы (в скобках указан результат первого матча, если был сыгран):

  • "Севилья" – "Рома"
  • "Интер" – "Хетафе"
  • "Манчестер Юнайтед" – ЛАСК (5:0)
  • "Базель" – "Франкфурт" (3:0)
  • "Копенгаген" – "Истанбул" (0:1)
  • "Шахтер – "Вольфсбург" (2:1)
  • Байер" – "Рейнджерс" (3:1)
  • "Вулверхэмптон" – "Олимпиакос" (1:1)

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Календарь Лиги Европы:

  • 5–6 августа: 1/8 финала
  • 10–11 августа: четвертьфиналы
  • 16–17 августа: полуфиналыы
  • 21 августа: финал (Кельн)

Также изменились хозяева последующих финалов Лиги Европы. В связи с изменением формата текущего розыгрыша, места проведения последующих финалов пришлось сместить на год:

  • 2020: Кельн
  • 2021: Гданьск
  • 2022: Севилья
  • 2023: Будапешт

УЕФА отмечает, что матчи будут проходить за закрытыми дверями. Медицинская служба организации будет регулярно оценивать ситуацию на континенте и поддерживать связь с местными властями относительно возвращения зрителей на трибуны. Также отмечается, что команды смогут зарегистрировать троих новых игроков на остаток сезона Лиги чемпионов, если эти футболисты находились в клубе с момента последнего регистрационного периода (3 февраля 20202 года), но не летних новичков.

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Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче:

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УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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