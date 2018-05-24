"Шахтеру" исполнилось 82 года: яркое видео ко дню рождения чемпиона Украины

Сегодня, 11:13

"Горняки" прошли большой путь и по праву стали одной из сильнейших команд страны


24 мая 1936 года состоялся первый официальный матч донецкого "Шахтера". За 82 года в истории клуба было много ярких побед и достижений. "Горняки" прошли большой путь и по праву стали одной из сильнейших команд страны, заслужили уважение во всем мире.

В союзное время донецкие футболисты выиграли 4 Кубка и Суперкубок СССР. В современной эре "Шахтер" 11 раз оформил чемпионство, завоевал 12 Кубков и 8 Суперкубков Украины, а в 2009-м – Кубок УЕФА. Всего в коллекции уже 37 трофеев.

На официальном сайте донецкий клуб поздравил ветеранов, которые в разные годы выступали в составе команды и заложили победные традиции, а также тех, кто сегодня пишет историю "оранжево-черных".

"Вы – гордость и слава донецкого "Шахтера". Ваши имена и ваши свершения будут уважать новые поколения "горняков". Поздравляем тех, кто сегодня пишет историю "оранжево-черных": футболистов, тренеров, сотрудников большой семьи ФК "Шахтер", а главное – наших болельщиков. Вы всегда были и будете основой и фундаментом клуба. Мы чувствуем вашу поддержку, мы играем для вас и все свои победы посвящаем вам!", – говорится в сообщении.

Ранее в интервью программе "Великий футбол" Ринат Ахметов подвел итоги сезона для "горняков": "Это один из лучших "Шахтеров" за всю историю".

Также президент "Шахтера" рассказал о тренере Паулу Фонсеке:"Многие клубы в Европе сегодня интересуются Паулу и хотят, чтобы он возглавил их команду".
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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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