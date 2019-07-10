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"Шальке" поднял цену на Коноплянку: теперь она почти в два раза выше рыночной

10 июля, 11:29

Турецкий гранд согласовал с украинским вингером его зарплату. Но между клубами пока не все решено

Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка. Фото: Instagram

Немецкий "Шальке" поднял цену на украинского вингера Евгения Коноплянку. Согласно информации турецкого издания  Fotospor, гельзенкирхенцы затребовали за 29-летнего полузащитника 10 млн евро, притом что "Фенербахче" готов предложить лишь 3 млн. Интересно, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Коноплянку в 6,5 млн евро. Отметим, что его контракт с "Шальке" истекает ровно через год.

Смотрите, как Коноплянка забивает за "Шальке"

Тем не менее, несмотря на резкий рост аппетитов гельзенкирхенского клуба, стамбульский гранд планирует объявить о трансфере Коноплянки уже в ближайшие дни. Как сообщалось, Коноплянка не явился на первую тренировку "Шальке". В немецком клубе объяснили это тем, что Евгений ищет себе новую команду.

Как мы писали ранее, в Турции раскрыли сумму, которую Коноплянка заработает за три года в "Фенербахче". Украинский вингер в новом сезоне не сможет выступить в еврокубках, но получит весьма увесистую зарплату. По информации турецкого издания Sporx, стамбульский клуб готов платить украинскому вингеру 2,7 миллиона евро в год после уплаты налогов. С учетом того, что контракт рассчитан на три года, суммарно Коноплянка пополнит свой счет на 8,1 миллиона евро.

Смотрите, как Коноплянка забивает за сборную Украины

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Тег Евгений Коноплянка, Фенербахче, Шальке

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Сегодня|Спорт

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