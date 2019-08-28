Шанс для Лунина: вратарь "Реала" покинул клуб и будет играть с Неймаром

Кейлор Навас и Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Голкипер "Реала" Кейлор Навас продолжит карьеру в "Пари Сен-Жермен". Отмечается, что 32-летний вратарь уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Кстати, бывший игрок "Реала" подписал контракт с любительским клубом.

В четверг, 29 августа, он должен прибыть в столицу Франции для прохождения медицинского обследования. Навас перешел в "Реал" летом 2014 года из "Леванте". Его трансфер обошелся "Королевскому клубу" в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне в матчах на клубном уровне вратарь участия не принимал. Контракт костариканца со "сливочными" рассчитан до лета следующего года. Рыночная трансферная стоимость голкипера на сегодняшний день составляет 10 миллионов евро. За пять лет выступлений на "Сантьяго Бернабеу" он выиграл с командой 12 трофеев.

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Стоит сказать, что после ничьей с "Вальядолидом" опять сгустились тучи над коучем "Реала" Зинедином Зиданом. Кстати, как стало известно накануне, Жозе Моуринью этим летом неспроста отклонил много предложений о работе.

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