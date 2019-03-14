Шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду: котировки букмекеров
Фаворит Лиги чемпионов перед жеребьевкой 1/4 финала – "Манчестер Сити" с Зинченко, а "Барселона" с Месси и "Ювентус" с Роналду идут следом
После того, как были сыграны все ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и стали известны все четвертьфиналисты, букмекеры обновили котировки на победу в турнире. Интересно, что половина оставшихся команд в Лиге чемпионов – представители чемпионата Англии. Полностью список участников 1/4 финала выглядит следующим образом: "Аякс" (Голландия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" (все – Англия), "Порту" (Португалия), "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания). Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги чемпионов пройдет в швейцарском Ньоне в пятницу, 15 марта. Сеяных команд нет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.
Главный фаворит – "Манчестер Сити", лучшим игроком которого в феврале стал украинец Александр Зинченко. Аналитики букмекерских контор считают, что шансы команды Хосепа Гвардиолы выше, чем у "Барселоны" с Месси и "Ювентуса" с Роналду.
Котировки букмекеров на победу в Лиге чемпионов:
- "Манчестер Сити" – 3.25
- "Барселона" – 4.35
- "Ювентус" – 5.00
- "Ливерпуль" – 5.50
- "Манчестер Юнайтед" – 11.0
- "Тоттенхэм" – 15.0
- "Аякс" – 21.0
- "Порту" – 51.0
Четвертьфинальные матчи состоятся 9/10 и 16/17 апреля, полуфинальные – 30 апреля/1 мая и 7/8 мая. Финал турнира пройдет на домашнем стадионе мадридского "Атлетико" 1 июня.
Напомним, что в четверг проходит матч последнего представителя Украины в еврокубках: онлайн "Динамо" – "Челси" с фото и видео доступен на нашем сайте.
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