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Шаран: "Добытое очко в турнирном плане не означает ничего"

25 октября, 09:54

Наставник "Александрии" - о матче с "Сент-Этьеном"

Владимир Шаран

Владимир Шаран / Фото: AFP

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран ответил на вопросы журналистов после ничьей с "Сент-Этьеном" (1:1) в третьем туре группового тура Лиги Европы. Александрийцы пропустили быстрый мяч, но быстро отыгрались и в итоге сумели завоевать первые очки в выездном матче. Видео голов и обзор матча "Сент-Этьен" – "Александрия" 1:1 уже есть на нашем сайте.

"Добытое очко в турнирном плане не означает ничего. Мы хотели показать хороший футбол, и сделали это, насколько нам хватило сил. Также мы хотели помочь Украине в таблице коэффициентов.

Самое главное, что парны отработали после тяжелой игры с "Динамо" в чемпионате. Психологически они были недовольны тем результатом. Также был тяжелый перелет.

В начале матча мы немного неправильно играли. Мы готовились к двум тактическим схемам. Мы знали, что "Сент-Этьен" может сыграть в четыре защитника, три полузащитника и три нападающих. Так оно и получилось. Немного не разобрались. Но потом все было нормально.

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Мы могли забить второй мяч. В конце у "Сент-Этьена" также были хорошие моменты. Наш вратарь сыграл удачно.

Мои футболисты – настоящие мужчины. Вы не представляете, какое у них было состояние после перелета. Не было эмоций, было тяжело. Самое главное, что выдержали, никого не сводили судороги. Но было видно, что в конце мы немного подсели.

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Поздние замены? Ничего не хотелось ломать. Но после выхода высокого нападающего у соперника, мы начали проигрывать верховую борьбу. Видели, что и Лучкевич подсел. В конце перестроились тактически, когда Бабогло вышел третьим центральным.

Присутствие президента? Он еще раньше сказал, что приедет. Отмечу и болельщиков, которые летели с нами, которые на автобусе добирались. Очень приятно было видеть желто-черные цвета на трибунах. Но поддержки не было слышно из-за фанатов "Сент-Этьена". Сегодня в этом плане было намного лучше, чем в матче с "Вольфсбургом". 29 тысяч людей. В такой атмосфере играть очень приятно.

Сегодня парням нужно отдохнуть, а нам работать. Нужно думать, кто сможет выйти в матче против "Шахтера". Нужно постараться выдержать этот темп, этот график. Это футбол, от этого никуда не денешься", – признался Шаран.

Напомним, что вчера еще один украинский клуб сыграл вничью в Лине Европы. Однако в "Динамо" считают, что они потеряли очки в матче с "Копенгагеном". Обзор матча "Динамо" – "Копенгаген" 1:1 есть на нашем сайте.

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Лига Европы Сент-Этьен Владимир Шаран ФК Александрия

Источник: Канал Футбол

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