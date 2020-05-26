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Шедевр немца в обзоре главного дерби Германии, вызвавший ностальгию по Шеве

26 мая, 23:09

Александр Трикиша

Голы и лучшие моменты матча "Боруссия" - "Бавария" в чемпионате Германии

Мюнхенская "Бавария" благодаря голу-красавцу в исполнении Йозуа Киммиха обыграла главного конкурента на серебряную салатницу дортмундскую "Боруссию". Главное дерби Германии, или как его еще называют "Дер-Класикер", состоялось в рамках 28-го тура чемпионата Германии и прошло на пустом "Сигнал Идуна Парк".

Перед самым перерывом Йозуа Киммих получил мяч на подступах к штрафной и ударом черпачком перебросил вратаря "Боруссии" Романа Бюрки. Швейцарец до мяча дотянулся, но спасти свою команду не сумел.

Комментатор матча на канале "Футбол 1" Андрей Столярчук сравнил гол Киммиха с легендарным мячом Андрея Шевченко в ворота "Ювентуса", когда тот выступал за итальянский "Милан". Сравните, голы Киммиха и Шевченко. Сходство есть, но наш футболист забил все же красивее, ведь для выхода на ударную позицию ему нужно было обыграть нескольких соперников.

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Гол Андрея Шевченко в ворота "Ювентуса":

Гол Киммиха в обзоре матча "Боруссия" – "Бавария":

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Что касается "Боруссии", то хозяева поля так и не смогли нанести результативный удар по воротам Мануэля Нойера, а основной нападающий команды Эрлинг Холанд вынужден был покинуть матч из-за повреждения.

"Боруссия" Д – "Бавария" – 0:1
Гол: Киммих (43)

"Боруссия" Д: Бюрки, Аканджи, Пишчек (Гетце, 80), Хуммельс, Хакими, Дауд (Витцель, 85), Геррейру, Азар, Дилэйни (Джан, 46), Брандт (Санчо, 46), Холанд (Рейна, 72).

"Бавария": Нойер, Павар, Боатенг (Люка Эрнандес, 85), Алаба, Киммих, Горетцка, Дэвис, Коман (Перишич, 73), Гнабри (Мартинес, 87), Левандовски, Мюллер.

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Предупреждения: Хуммельс (13), Мюллер (66), Дауд (67), Дэвис (74).

Смотрите, как "Бавария" и "Боруссия" играли в еврокубках:

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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обзор видео голов чемпионат Германии Бавария Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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