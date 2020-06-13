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"Наполи" – "Интер": онлайн-трансляции ответного полуфинального матча Кубка Италии

Суббота, 13 июня

Наполи

22:00

Интер

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

После длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса, в Европе постепенно на арены возвращается большой футбол. В субботу, 13 июня, на "Стадио Сан-Паоло" в Неаполе проходит ответный полуфинальный матч Кубка Италии между командами "Наполи" – "Интер". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн этого противостояния.

"НАПОЛИ" – "ИНТЕР"

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Напомним, что первый матч между "Интером" и "Наполи" состоялся еще четыре месяца назад, 12 февраля. Тогда в Милане сильнее оказался "Наполи", добывший победу со счетом 1:0 благодаря голу Фабиана Руиса. Тем не менее интрига в этой паре сохраняется. И немалая.

Отметим, что первым финалистом Кубка Италии стал "Ювентус", накануне сыгравший на своем поле с "Миланом" вничью 0:0. Туринцы прошли дальше благодаря выездному голу в игре четырехмесячной давности (1:1).

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Тренировка "Наполи" перед игрой с "Интером"

Тренировка "Интера" перед игрой с "Наполи"

Прилет "Интера" в Неаполь

"Стадио Сан-Паоло", Неаполь

"Стадио Сан-Паоло", Неаполь / Фото: Reuters

Прогноз на матч "Наполи" – "Интер" 13 июня. Аналитики букмекерских контор считают небольшим фаворитом матча гостей – на победу "Интера" в основное время установлен коэффициент 2.55, на победу "Наполи" – 2.85, на ничью – 3.40. Наиболее вероятным счетом по итогам основного времени называется 1:0 в пользу "Интера" (коэффициент – 8.30): при таком развитии событий, команды ждет дополнительное время и серия пенальти.

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Тем не менее больше шансов на выход в финал из этой пары дают все-таки "Наполи". На их проход установлен коэффициент 1.44, тогда как на проход "Интера" – 2.95. В процентном соотношении это – 67% на 33% в пользу неаполитанцев.

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онлайн Наполи Интер Италия кубок Италии

Источник: Сегодня|Спорт

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