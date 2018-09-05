Шепелев покинул сборную Украины: Шевченко отпустил игрока в "молодежку"

Полузащитник будет готовиться с молодежной командой к отбору на чемпионат Европы-2019

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение отпустить полузащитника Владимира Шепелева в молодежную национальную команду (игроки до 21 года), сообщает zbirna.com. Вместе со сборной U-21 Шепелев будет готовиться к квалификационным матчам чемпионата Европы-2019, где Украине предстоит сыграть против Латвии (7 сентября) и Андорры (11 сентября).

В текущем сезоне 21-летний хавбек отыграл восемь поединков за киевское "Динамо" во всех турнирах. В рамках отбора на континентальное первенство футболист провел три матча.

Что же касается "взрослой" сборной, то 6 сентября она сыграет против Чехии в Лиге Наций, а 9 сентября встретится со Словакией. Накануне старта в Лиге наций: новый тренер в штабе, новая форма с сюрпризом и старая задача.

Напомним, что в четверг у сборной Украины по футболу начинается новый сезон. Подопечные Андрея Шевченко матчем с чехами стартуют в Лиге Наций. Накануне на НСК "Олимпийский" наставник главной команды страны рассказал о пополнении в тренерском штабе, а болельщики воочию увидели игроков на открытой тренировке, да еще и в новой форме.