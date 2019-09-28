Шестая победа подряд: обзор матча "Сампдория" – "Интер" в чемпионате Италии

"Интер" одержал шестую победу подряд в чемпионате Италии. В седьмом туре Серии А "черно-синие" на выезде обыграли "Сампдорию". Первый гол за "Интер" забил Алексис Санчес, а затем едва не стал антигероем встречи, удалившись еще перед перерывом, но это не помешало гостям удержать победу.
"Сампдория" – "Интер" – 1:3
Голы: Янкто (55) – Сенси (20), Санчес (22), Гальярдини (61)
"Сампдория": Аудеро, Мурру, Шабо, Колли, Депаоли (Бонаццоли, 56), Янкто, Экдаль (Роналду Виейра, 69), Ригони, Линетти (Капрари, 73), Берешиньски, Куальярелла.
"Интер": Ханданович, Бастони, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Кандрева (Д`Амброзио, 57), Гальярдини, Брозович, Сенси (Барелла, 65), Санчес, Мартинес (Лукаку, 56).
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Предупреждения: Бастони (10), Ригони (16), Линетти (33), Санчес (43), Шкриньяр (81).
Удаление: Санчес (46).
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