Сумасшедший "Интер" и догоняющий "Ювентус": расписание и результаты 6-го тура чемпионата Италии

"Интер" - фаворит матча / Фото: AFP

В Италии стартует шестой тур внутреннего чемпионата. Прошлый тур выдался интересным на результаты. Так, команда Паулу Фонсеки не смогла обыграть команду Малиновского. "Рома" уступила "Аталанте" со счетом 2:0.

В этом туре интересно будет посмотреть на "Интер", который еще ни разу не проиграл. Команда Конте на выезде сыграет с "Сампдорией". А вот "Ювентус" у себя дома примет СПАЛ.

Чемпионат Италии, 6 тур

28 сентября, суббота

16:00 "Ювентус" – СПАЛ

19:00 "Сампдория" – "Интер"

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21:45 "Сассуоло" – "Аталанта"

29 сентября, воскресенье

13:30 "Наполи" – "Брешия"

16:00 "Лацио" – "Дженоа"

16:00 "Лечче" – "Рома"

16:00 "Удинезе" – "Болонья"

19:00 "Кальяри" – "Верона"

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21:45 "Милан" – "Фиорентина"

30 сентября, понедельник

21:45"Парма"- "Торино"

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ИНТЕР 5 5 0 0 10-1 15 2 ЮВЕНТУС 5 4 1 0 9-5 13 3 АТАЛАНТА 5 3 1 1 11-8 10 4 НАПОЛИ 5 3 0 2 13-9 9 5 КАЛЬЯРИ 5 3 0 2 8-5 9 6 ТОРИНО 5 3 0 2 8-7 9 7 РОМА 5 2 2 1 10-9 8 8 БОЛОНЬЯ 5 2 2 1 7-6 8 9 ЛАЦИО 5 2 1 2 7-4 7 10 САССУОЛО 5 2 0 3 10-8 6 11 БРЕШИА 5 2 0 3 6-7 6 12 ПАРМА 5 2 0 3 5-7 6 13 МИЛАН 5 2 0 3 3-5 6 14 ЛЕЧЧЕ 5 2 0 3 6-11 6 15 ФИОРЕНТИНА 5 1 2 2 8-9 5 16 ВЕРОНА 5 1 2 2 3-4 5 17 ДЖЕНОА 5 1 2 2 7-9 5 18 УДИНЕЗЕ 5 1 1 3 2-5 4 19 СПАЛ 5 1 0 4 5-11 3 20 САМПДОРИЯ 5 1 0 4 3-11 3

Ранее мы писали, что жизнь в бедности заставляла Роналду пробираться в фастфуд за бесплатными бургерами. Португалец рассказал, как бегал в фастфуд, чтобы поесть там бургеры. А подкармливала его одна из девушек, которая там работала. Позже Роналду заявил, что хотел бы найти эту девушку и отблагодарить.

Спустя короткое время героиня нашлась. Девушка согласилась прийти на ужин со звездой футбола и отвесила португальцу комплименты.

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