Сумасшедший "Интер" и догоняющий "Ювентус": расписание и результаты 6-го тура чемпионата Италии

В Италии стартует шестой тур внутреннего чемпионата. Прошлый тур выдался интересным на результаты. Так, команда Паулу Фонсеки не смогла обыграть команду Малиновского. "Рома" уступила "Аталанте" со счетом 2:0.
В этом туре интересно будет посмотреть на "Интер", который еще ни разу не проиграл. Команда Конте на выезде сыграет с "Сампдорией". А вот "Ювентус" у себя дома примет СПАЛ.
Чемпионат Италии, 6 тур
28 сентября, суббота
16:00 "Ювентус" – СПАЛ
19:00 "Сампдория" – "Интер"
21:45 "Сассуоло" – "Аталанта"
29 сентября, воскресенье
13:30 "Наполи" – "Брешия"
16:00 "Лацио" – "Дженоа"
16:00 "Лечче" – "Рома"
16:00 "Удинезе" – "Болонья"
19:00 "Кальяри" – "Верона"
21:45 "Милан" – "Фиорентина"
30 сентября, понедельник
21:45"Парма"- "Торино"
Турнирная таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ИНТЕР
|5
|5
|0
|0
|10-1
|15
|2
|ЮВЕНТУС
|5
|4
|1
|0
|9-5
|13
|3
|АТАЛАНТА
|5
|3
|1
|1
|11-8
|10
|4
|НАПОЛИ
|5
|3
|0
|2
|13-9
|9
|5
|КАЛЬЯРИ
|5
|3
|0
|2
|8-5
|9
|6
|ТОРИНО
|5
|3
|0
|2
|8-7
|9
|7
|РОМА
|5
|2
|2
|1
|10-9
|8
|8
|БОЛОНЬЯ
|5
|2
|2
|1
|7-6
|8
|9
|ЛАЦИО
|5
|2
|1
|2
|7-4
|7
|10
|САССУОЛО
|5
|2
|0
|3
|10-8
|6
|11
|БРЕШИА
|5
|2
|0
|3
|6-7
|6
|12
|ПАРМА
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|13
|МИЛАН
|5
|2
|0
|3
|3-5
|6
|14
|ЛЕЧЧЕ
|5
|2
|0
|3
|6-11
|6
|15
|ФИОРЕНТИНА
|5
|1
|2
|2
|8-9
|5
|16
|ВЕРОНА
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|17
|ДЖЕНОА
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|18
|УДИНЕЗЕ
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|19
|СПАЛ
|5
|1
|0
|4
|5-11
|3
|20
|САМПДОРИЯ
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
Ранее мы писали, что жизнь в бедности заставляла Роналду пробираться в фастфуд за бесплатными бургерами. Португалец рассказал, как бегал в фастфуд, чтобы поесть там бургеры. А подкармливала его одна из девушек, которая там работала. Позже Роналду заявил, что хотел бы найти эту девушку и отблагодарить.
Спустя короткое время героиня нашлась. Девушка согласилась прийти на ужин со звездой футбола и отвесила португальцу комплименты.
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