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Сумасшедший "Интер" и догоняющий "Ювентус": расписание и результаты 6-го тура чемпионата Италии

28 сентября, 10:46

Сможет ли Интер продолжить свою впечатляющую победную серию?

"Интер" - фаворит матча

"Интер" - фаворит матча / Фото: AFP

В Италии стартует шестой тур внутреннего чемпионата. Прошлый тур выдался интересным на результаты. Так, команда Паулу Фонсеки не смогла обыграть команду Малиновского. "Рома" уступила "Аталанте" со счетом 2:0.

В этом туре интересно будет посмотреть на "Интер", который еще ни разу не проиграл. Команда Конте на выезде сыграет с "Сампдорией". А вот "Ювентус" у себя дома примет СПАЛ.

Чемпионат Италии, 6 тур

28 сентября, суббота

16:00 "Ювентус" – СПАЛ

19:00 "Сампдория" – "Интер"

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21:45 "Сассуоло" – "Аталанта"

29 сентября, воскресенье

13:30 "Наполи" – "Брешия"

16:00 "Лацио" – "Дженоа"

16:00 "Лечче" – "Рома"

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16:00 "Удинезе" – "Болонья"

19:00 "Кальяри" – "Верона"

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21:45 "Милан" – "Фиорентина"

30 сентября, понедельник

21:45"Парма"- "Торино"

Турнирная таблица чемпионата Италии:

М КлубИВНПМячиОчки
1 ИНТЕР550010-115
2 ЮВЕНТУС54109-513
3 АТАЛАНТА531111-810
4 НАПОЛИ530213-99
5 КАЛЬЯРИ53028-59
6 ТОРИНО53028-79
7 РОМА522110-98
8 БОЛОНЬЯ52217-68
9 ЛАЦИО52127-47
10 САССУОЛО520310-86
11 БРЕШИА52036-76
12 ПАРМА52035-76
13 МИЛАН52033-56
14 ЛЕЧЧЕ52036-116
15 ФИОРЕНТИНА51228-95
16 ВЕРОНА51223-45
17 ДЖЕНОА51227-95
18 УДИНЕЗЕ51132-54
19 СПАЛ51045-113
20 САМПДОРИЯ51043-113

Ранее мы писали, что жизнь в бедности заставляла Роналду пробираться в фастфуд за бесплатными бургерами. Португалец рассказал, как бегал в фастфуд, чтобы поесть там бургеры. А подкармливала его одна из девушек, которая там работала. Позже Роналду заявил, что хотел бы найти эту девушку и отблагодарить.

Спустя короткое время героиня нашлась. Девушка согласилась прийти на ужин со звездой футбола и отвесила португальцу комплименты.

Криштиану Роналду прививает своим детям любовь к природе

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чемпионат Италии Интер Италия Рома Италия Аталанта Ювентус

Источник: Сегодня|Спорт

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