Шестой матч без побед: "блестящие" не помогли "Динамо" обыграть "Астану"

Главный тренер киевлян Александр Хацкевич по сравнению с последней игрой чемпионата с "Зарей" (1:1) произвел в составе всего одну замену, выпустив вместо Владимира Шепелева давно не игравшего Дениса Гармаша. Другие изменения коснулись... имиджа некоторых футболистов. Виталий Буяльский и Никита Бурда вышли на поединок с новой прической, вернее – полным ее отсутствием, обрились налысо. Таким образом, игроки, к которым примкнул и Виталий Миколенко, не попавший в заявку, отреагировали на черную полосу в результатах команды.

В дебюте встречи показалось, что это действительно помогло: хозяева большими силами шли вперед, и что самое главное, создавали моменты. Один из них на 11-й минуте завершился бильярдным ударом в угол от Виктора Цыганкова после скидки одного из "лысых" – Буяльского. Однако то, что было дальше, логичному объяснению не поддается. Все началось с грубой обрезки Гармаша, которую не использовал Марин Томасов. Но что не получилось у хорвата, вышло у боснийца – тоже Марина, но по фамилии Аничич, головой переигравшего Дениса Бойко после подача Кабананги. Гол придал уверенность футболистам "Астаны", и они еще долго контролировали ход поединка. Особенно хорош был дуэт опорников – белорус Маевский и бразильский азербайджанец Алмейда. К слову, в интернациональном составе гостей нашлось место лишь одному футболисту, родившемуся в Казахстане – Шомко.

Киевляне долго приходили в себя, то и дело выясняя отношения. При этом на одну из подсказок Хацкевича, не отходившего от кромки поля, капитан команды Сидорчук уж очень эмоционально развел руками, указывая на кого-то из своих партнеров.

А в концовке первого тайма "Динамо" забило. Заброс в штрафную от Вербича на последней добавленной минуте превратился в гол Гармаша – это голкипер Эрич выпустил мяч из рук, а Денис был тут как тут. В последний раз киевляне забивали дважды за матч еще 14 августа – в ворота пражской "Славии" (2:0) в квалификации ЛЧ.

После перерыва картина изменилась: хозяева вернули инициативу, чаще создавали остроту. Но увеличить преимущество в счете так и не смогли, хотя Кендзера, Цыганков, Русин и особенно Буяльский были очень близки к успеху. Зато гости уже на пятой добавленной минуте свой шанс использовали, И снова "Динамо" пропустило после навеса и удара головой. Муртазаев наказал за желание в концовке сыграть на удержание. 2:2. Безвыигрышная серия "Динамо" во всех турнирах насчитывает уже 6 матчей.

"Начало было великолепным, после чего наступила растерянность. Второй тайм провели более агрессивно, но подвело мастерство и невнимательность на последних минутах", – сказал тренер "Динамо" Александр Хацкевич. Когда прозвучал вопрос об оставке, сказал: "Вопрос давно закрыт". А на вопрос "6 матчей без побед. Готовы работать с психологом?" – ответил: "Психологически ребята очень крепкие. Дело в классе футболистов".