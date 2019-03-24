Шева без шапки и Зинченко с желейками: как сборная Украины прогулялась по Люксембургу

Во время прогулки Мораеса "задушили", а Шевченко взяли в "плен" голкиперы

Прогулка наших сборников по Люксембургу. Фото: Facebook

Шева без шапки и Зинченко с желейками: как сборная Украины прогулялась по Люксембургу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7a0/0ac/5c97a00acf473.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7a0/0ac/5c97a00acf473.png 2019-03-24T17:26:00+02:00 Футбол Во время прогулки Мораеса "задушили", а Шевченко взяли в "плен" голкиперы

Накануне матча отбора Евро-2020 против Люксембурга, который состоится в понедельник, сборная Украины прогулялась по столице этого карликового государства – городу Люксембург. Интересно, что главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко прихватил из отеля серую шапку, но увидев, что на улице довольно тепло – а сейчас в Люксембурге плюс 12, тренер не стал ее надевать.

Игроки сборной Украины много шутили. Матвиенко и Зинченко "душили" в дружественных объятиях новоиспеченного украинца Мораеса. Кстати, Зинченко на прогулку отправился не с пустыми руками – футболист "МанСити" запасся пакетом желейных конфет. Так же поступил и Бойко. А Безус взял с собой бутылочку сока.

Интересно, что во время командного фото, сделанного на фоне местных красот, Шевченко расположился между вратарями – героем матча с Португалией Пятовым и Луниным, которому, поговаривают, может доверить место в рамке на понедельничный поединок квалификации.

Комментируя фото прогулки сборников, опубликованные в соцсетях, украинские болельщики пишут: "Отлично – с Мораесом сдружились!", "Меньше бы прогулок – больше бы труда", "Тот, кто думает, что матч с Люксембургом будет прогулкой, глубоко заблуждается".

Как сообщалось ранее, у нашей отборочной группы – сенсационный лидер: Люксембург – круче Шевы и Роналду.

Также сообщалось, что на фартовый Люксембург мы выйдем с нефартовым арбитром.

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