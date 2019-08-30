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Шева перед матчем сборной теряет своего самого забивного форварда

30 августа, 19:32

У форварда "Гента" Романа Яремчука - коварное повреждение ахиллового сухожилия

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Getty Images

У сборной Украины по футболу назревает серьезная кадровая проблема. Основной нападающий "сине-желтых" Роман Яремчук оказался на грани пропуска предстоящего матча отбора Евро-2020 с Литвой, который состоится 7 сентября в Вильнюсе.

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Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отсутствовал в заявке своего клуба на ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы против "Риеки" (1:1) из-за повреждения ахиллового сухожилия. Об этом сообщает Nieuwsblad. Форвард также пропустит матч чемпионата Бельгии против "Серкль Брюгге" 1 сентября. Точные сроки его восстановления не называются. Но далеко не факт, что он успеет вернуться в строй к игре с Литвой.

Смотрите, как Яремчук забивает за сборную Украины

"У Романа были болевые ощущения две или три недели, но мы все держали под контролем. Мы дали ему отдых на прошлой неделе, но после возобновления тренировок у него опять начали проблемы через полчаса занятия, – сказал тренер "Гента" Йесс Торуп. - Мы провели обследования, врачи заявили, что есть значительный риск. Потому Яремчук не будет играть в воскресенье, после чего будет пауза на международные матчи. Мы сделали ему инъекцию для ускоренного восстановления".

Напомним, Роман Яремчук отличился голами в обоих последних матчах сборной Украины – против Сербии (5:0) и Люксембурга (1:0). Причем в случае с неуступчивыми "карликами" мяч в исполнении форварда "Гента" оказался единственным в поединке, а потому и вдвойне важным для команды Андрея Шевченко.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Как мы писали ранее, сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле. Она состоится 5 сентября в Ирпене под Киевом. Такая тренировка необходима, поскольку отборочный поединок с Литвой в Вильнюсе будет проходить именно на искусственном покрытии.

Также сообщалось, что Романа Яремчука зовет в "Рому" экс-тренер "Шахтера". Поговаривали, что Паулу Фонсека может увести из-под носа у "Лацио" экс-динамовца, который очень результативно начал сезон в "Генте".

Смотрите, как Яремчук забивает за "Гент"

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Сборная Украины Евро-2020 Гент Бельгия Роман Яремчук

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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