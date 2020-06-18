Шева узнал, как попасть в Катар: УЕФА утвердил формат отбора на чемпионат мира-2022

Чтобы напрямую пробиться в финальную часть турнира, сборной Украины нужно будет занять первое место в группе

На заседании исполнительного комитета УЕФА утвердили формат отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре для европейских сборных. Напомним, бороться за путевку в финальную часть ЧМ сборная Украины будет под руководством Андрея Шевченко, продлившего контракт до конца мундиаля-2022.

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В ходе квалификации 55 европейских сборных будут разбиты на 10 групп: пять групп по шесть сборных и пять групп по пять сборных. Победитель каждой группы напрямую выйдет в финальную стадию чемпионата мира.

При этом 10 сборных, которые займут вторые места в группах, в плей-офф вместе с двумя сборными, прошедшими отбор Лиги наций, разыграют еще три путевки на ЧМ-2022. Теперь данная схема должна быть утверждена ФИФА.

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Отметим, что чемпионат мира-2022 в Катаре пройдет не летом, как это было принято ранее, а в конце года – с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка отборочного турнира, когда своих соперников узнает и сборная Украины, должна состояться 29 ноября 2020 года.

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