Шевченко и Кличко, слезы и голы в ярком фоторепортаже финала Лиги чемпионов в Киеве

В Киеве завершился финал Лиги чемпионов. В драматическом поединке испанский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" – 3:1.

Драматичным поединок вышел по нескольким причинам. Сначала в первом тайме поле в слезах покинули Салах и Карвахаль. Оба игрока получили травмы и могут пропустить ближайший чемпионат мира по футболу.





































Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

А после перерыва две глупейшие ошибки голкипера "Ливерпуля" Кариуса помогли мадридцам взять трофей. 13-й раз в истории! "Реал" одержал победу в Лиге чемпионов в третий сезон подряд!

Напомним, что "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) пять раз – в 1997, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. "Реал" побеждал теперь уже 13 раз – в 1956, 1957, 1658, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Кстати, лидер "Реала" Криштиану Роналду стал первым игроком, который выиграл пять раз Лигу чемпионов. Кроме "Реала" португалец завоевывал трофей с "Манчестер Юнайтед".

"Реал" – "Ливерпуль" – 3:1

Голы: Бензема (51), Бэйл (64, 83) – Мане (55)