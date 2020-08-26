Шевченко на самолете увез сборную Украины в Харьков

Национальная команда, к которой добавился новичок Сирота, начинает подготовку к Лиге Наций

Сегодня сборная Украины в Харькове начнет свой первый сбор в 2020 году перед стартовыми играми Лиги Европы – со Швейцарией 3 сентября дома и с Испанией 6 сентября на выезде. Напомним, из-за пандемии COVID-19 все игры сборных, которые должны состояться до сих пор, были отменены. А финальная часть Евро-2020 перенесена на следующее лето.

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В среду, около полудня, чартерным рейсом из международного аэропорта Борисполь в столицу Слобожанщины отправилась делегация "сине-желтых" в составе тренерского штаба, административного и медицинского персонала и 19 игроков, большинство из которых ранее были внесены Андреем Шевченко в расширенный список из 37 исполнителей.

Отметим, что Шевченко был в маске. А со всеми футболистами здоровался – кулак в кулак.

Кстати, сегодня главный тренер сборной в связи с большим количеством травмированных защитников добавил в список центрбека киевского "Динамо" Александра Сироту. Для 20-летнего футболиста это дебютный вызов в национальную команду.

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Фото – официальный сайт УАФ

Таким образом в среду работу на сборе начнут игроки "Динамо" и "Шахтера", а также Александр Зинченко, клуб которого находится в отпуске. Поскольку остальные зарубежные клубы, за которые выступают украинские сборники, готовятся к матчам внутренних чемпионатов, другие легионеры будут прибывать в расположение национальной команды в течение недели, после своих клубных поединков.

На сборе в Харькове тренерский штаб окончательно определится с составом команды для участия в официальных матчах.

Сегодня чартерным рейсом сборной из Киева в Харьков вылетели

Вратари – Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо")

– Андрей Пятов ("Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо") Защитники – Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – "Динамо")

– Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все – "Шахтер"), Александр Караваев, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – "Динамо") Полузащитники – Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)

– Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) Нападающие – Жуниор Мораес ("Шахтер"), Владислав Супряга ("Динамо")

Из-за травм не смогут помочь главной команде страны киевские динамовцы Виталий Миколенко, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов и Владимир Шепелев. Остался в Киеве для проведения МРТ еще один игрок столичной команды Виталий Буяльский, который накануне во время матча за Суперкубок Украины получил травму боковой связки колена. Сможет ли он присоединиться к "сине-желтым", выяснится в ближайшее время.

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По прибытии в Харьков сборники пообедают и отдохнут, а на вечер запланирована первая тренировка, которая состоится на хорошо знакомом для большинства игроков команды харьковском стадионе "Солнечный", – сообщает официальный сайт УАФ.

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