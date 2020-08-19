Испания придумала, на каком скромном стадионе примет сборную Украины в Лиге Наций

Федерация футбола Испании определилась со стадионом для домашнего матча против сборной Украины в Лиге Наций. Матч в Мадриде состоится 6 сентября. Ранее Германия определилась, где проведет матчи Лиги наций: Украине выделили самый маленький стадион.

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Испанцы примут Украину на стадионе "Альфредо Ди Стефано" в Мадриде, где после возобновления Ла Лиги проводил домашние матчи чемпион Примеры "Реал" – сообщил официальный сайт сборной Испании. Эта арена рассчитана на 6 тысяч мест. Тогда как сборная Украины примет Испанию на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Стадион "Альфредо Ди Стефано" / Фото: Real Madrid

Ранее сборная Украины по футболу представила свою новую форму. Национальная команда будет в ней играть, начиная с матчей Лиги наций против против Швейцарии, Испании и Германии, которые пройдут с 3 сентября по 17 ноября. Основным цветом домашнего комплекта формы сборной Украины является желтый, выездного – синий.

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Напомним, ранее сборная Украины договорилась о первом в 2020 году товарищеском матче. 11 ноября "сине-желтые" проведут в Хожуве встречу с поляками.

Добавим, что в июне был продлен контракт с Андреем Шевченко. Он будет тренером сборной Украины до завершения катарского ЧМ, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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