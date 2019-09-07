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Шевченко назвал состав, с которым собирается обыгрывать Литву в отборе на чемпионат Европы

7 сентября, 12:49

В заявку на матч не попал только динамовец Владимир Шепелев

/ Фото: ФФУ

Тренерский штаб сборной Украины огласил заявку на отборочный матч к чемпионату Европы 20202 года против команды Литвы. Поединок пройдет сегодня в Вильнюсе на стадионе ЛФФ. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча Литва – Украина.

Вне заявки на матч оказался динамовец Владимир Шепелев. Также ранее из-за повреждений лагерь национальной команды покинули игрок "Селтика" Марьян Швед и Денис Бойко из "Динамо".

Вратари: 1. Юрий Панькив, 12. Андрей Пятов, 23 Андрей Лунин

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Защитники: 3. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 5. Никита Бурда, 13. Игорь Пластун, 16 Виталий Миколенко, 21 Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко

Полузащитники: 2. Сергей Болбат, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Безус, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 14. Виталий Буяльский, 15 Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Виктор Коваленко

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Нападающие: 18 Роман Яремчук, 19 Жуниор Мораес

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением"

Аналитики букмекерских контор практически не сомневаются в победе украинцев. На нее установлен коэффициент 1.30, на ничью – 5.00, на победу Литвы – 12.50. Таким образом вероятность выигрыша матча украинцами оценивается в 73 процента, ничьей – в 19 процентов, выигрыша литовцев – в 8 процентов. 

Обзор предыдущего матча сборной Украины в отборе на Евро-2020

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Евро-2020 сборная Литвы

Источники: ФФУ , Сегодня|Спорт

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