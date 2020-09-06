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Шевченко назвал состав сборной Украины на матч с Испанией, в нем нет Степаненко

6 сентября, 14:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На предматчевом собрании представители команд определились с цветом формы

В воскресенье пройдут очередные 10 матчей Лиги наций, в том числе – и с участием "сине-желтых". На нашем сайте стартовал Испания – Украина онлайн. Поединок начнется в Мадриде в 21:45.

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Делегаты команд на традиционной встрече обсудили различные организационные моменты. Также выбрали форму для игры: хозяева выйдут – в красных футболках и синих шортах, гости – в полностью желтой форме, сообщил сайт УАФ.

Также главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко подал заявку из 23 футболистов. Всего в Испанию прилетели 27 игроков, так что точно не сыграют четверо: Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Роман Безус и Тарас Степаненко. Причина отсутствия хавбека "Шахтера" точно неизвестна. Вероятно, травма. Остальные получили свои номера.

1. Георгий Бущан. 2. Эдуард Соболь. 3. Игорь Пластун. 4. Сергей Кривцов. 5. Сергей Сидорчук. 6. Евгений Макаренко. 7. Андрей Ярмоленко. 8. Руслан Малиновский. 9. Роман Яремчук. 10. Евгений Коноплянка. 11. Марлос. 12. Андрей Пятов. 13. Владислав Супряга. 14. Игорь Харатин. 15. Виктор Цыганков. 16. Богдан Михайличенко. 17. Александр Зинченко. 18. Александр Тымчик. 19. Жуниор Мораес. 20. Виктор Коваленко. 21. Александр Караваев. 22. Николай Матвиенко. 23. Андрей Лунин.

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Ранее делегацию сборной Украины задержали в Испании на таможне.

Смотрите, как украинцы победили швейцарцев во Львове в четверг:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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