Шевченко – об экспериментах в матче с Эстонией: "Мы должны знать, на кого можем рассчитывать"

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в пресс-конференции после товарищеского матча с Эстонией в Запорожье. Национальная команда одержала минимальную победу благодаря голу Романа Безуса со штрафного и рикошета от экс-игрока "Карпат" Зенева на последних минутах. Украина – Эстония – 1:0 видео гола и обзор матча есть на нашем сайте.

- Сначала хочу поблагодарить болельщиков, – начал общение с представителями СМИ Андрей Шевченко. – Сегодня был полный стадион, даже несмотря на холодную погоду. Я даже не ожидал, что трибуны могут заполниться за пять минут, как это произошло непосредственно перед началом игры.

- Национальную сборную в Запорожье ждали много лет. Можно ли рассчитывать в следующий раз, когда команда будет проводить поединок в городе, и на предматчевую тренировку?

- Хочу объяснить, почему мы проводили занятия перед игрой в Киеве. Сейчас у футболистов много перелетов, мы хотели лишний день провести спокойно. Извиняюсь перед болельщиками, в следующий раз, если приедем в Запорожье, обязательно проведем здесь тренировки.

- Ожидали ли вы такой самоотдачи от игроков сборной Эстонии, и как вы настраивали своих подопечных?

- Да, эстонцы были заряжены. Эта команда хорошо закрывается в обороне, перекрывает зоны. Нам важно было забить первый гол. Мы создали достаточно моментов, контролировали мяч, но нам это долго не удавалось.

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Сегодня важно дать возможность выйти на поле тем, кто меньше играл в предыдущих матчах. Я очень доволен нашими действиями в первом тайме, структура игры сохранялась. За счет владения, перевод мяча с фланга на фланг мы создавали моменты, но не хватало реализации. Во втором тайме пошли замены, игроки начали спешить, возникала нервозность. Мы должны были в концовке действовать иначе. Однако мы все-таки забили. Наша победа заслуженная.

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- Как вы оцените качество газона, и есть желание вернуться в Запорожье?

- С газоном на "Славутич-Арене" все в порядке. Он немного жесткий, но это не удивительно. Сейчас насыщенный период, много матчей, поэтому претензий к полю нет. Что касается будущих поединков – это будет зависеть от решений руководства национальной ассоциации. В общем практика проведения матчей в регионах, считаю, является верной. Очень важно, чтобы нас видели в разных городах страны.

- Получили ли вы ответы на вопросы, которые вас волновали?

- У меня не было каких-либо оснований для беспокойства, но было интересно увидеть, как ребята, которые раньше меньше играли, смогут адаптироваться к нашей структуры игры. Это для меня было важнее. Поэтому, когда я увидел в первом и, немного меньшей степени, во втором тайме понимание ими того, что мы делаем и как собираемся преодолевать плотную защиту, это меня порадовало.

- Кто из игроков особенно обратил на себя сегодня ваше внимание?

- Футболистам, которые сегодня получили шанс, надо конкурировать с нашими ведущими исполнителями. Мы должны знать, на кого можем рассчитывать. Для меня было важно увидеть, что ребята понимают наши требования. Сегодня отсутствовали Малиновский, Зинченко, Степаненко, Марлос – ведущие футболисты, которые играют важную роль. В воскресенье мы будем играть с другим, более серьезным соперником, поэтому эта информация была полезной.

- Какая задача у сборной на матч с Сербией, и вернется ли в состав Кривцов?

- Кривцов готовится к поединку против сербов, мы дали ему отдохнуть. Мы серьезно настраиваемся на матч в Белграде и хотим показать в нем достойную игру.

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