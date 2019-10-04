Шевченко после еврокубков довызвал в сборную Украины еще троих игроков

В октябре национальная команда сыграет с Литвой и Португалией

Сергей Сидорчук / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в национальную команду полузащитников Виктора Коваленко ("Шахтер"), Сергея Сидорчука ("Динамо") и Евгения Шахова ("Лечче", Италия), которые находились в резервном списке.

Ранее Шевченко объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020. Игроки соберутся 7 октября в Харькове, где начнет подготовку к поединкам против Литвы (11 октября, Харьков) и Португалии (14 октября, Киев).

Как мы писали ранее, травма Бурды заставила Шевченко внести изменения в состав сборной Украины. Вместо получившего серьезное повреждение Никиты в лагерь национальной команды на матчи отбора Евро-2020 против Литвы и Португалии вызван его одноклубник – Артем Шабанов.

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Сборная Украины возглавляет турнирную таблицу группы В. В активе нашей команды 13 баллов. На пять очков меньше у Португалии, которая также имеет матч в запасе. У идущей третьей Сербии семь баллов. В предыдущем матче в отборе на Евро-2020 Украина на выезде разгромила Литву (3:0), а затем в товарищеском поединке разошлась миром с Нигерией (2:2).

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

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