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Шевченко уже не ждут: "Милан" договорился с испанским "мышеловом", который сидел без работы

12 февраля, 18:17

Испанские СМИ сообщают, что 54-летний Марселино согласовал с "россонери" условия контракта

Марселино Тораль/Фото Valencia CF

Марселино Тораль/Фото Valencia CF

Руководство "Милана" определилось с кандидатурой нового главного тренера команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo. По информации издания, новым наставником "россонери" станет бывший рулевой "Валенсии" Марселино Тораль. Ранее мы писали, что Шевченко станет главным тренером "Милана", если выиграет конкуренцию у немца.

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Говорят, что испанский специалист уже согласовал с "Миланом" условия контракта и возглавит команду по окончании нынешнего сезона. Марселино находился без работы с сентября 2019-го, когда он был отправлен в отставку из "Валенсии" после конфликта с президентом клуба Питером Лимом. "Летучих мышей" Тораль возглавлял с 2017 года, а в прошлом сезоне привел их к победе в Кубке Испании. Ранее испанский тренер работал в хихонском "Спортинге", "Рекреативо", "Расинге", "Сарагосе", "Севилье" и "Вильярреале".

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"Милан" – "Наполи"

"Милан" – "Наполи"

На данный момент у руля "Милана" стоит Стефано Пиоли, в октябре прошлого года сменивший отправленного в отставку Марко Джампаоло. Ранее сообщалось, что "россонери" уволят специалиста, если команда не пробьется в групповую стадию Лиги чемпионов. И шансы на это у Пиоли не велики – пока "Милан" идет в турнирной таблице Серии А десятым и на 10 очков отстает от четвертого места, которое дает право выступать в Лиге чемпионов.

Смотрите обзор матча чемпионата Италии "Интер" — "Милан" – 4:2

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