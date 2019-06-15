Суперпобеда: Украина выиграла чемпионат мира по футболу!

В финальном поединке в Польше подопечные Александра Петракова одержали волевую победу над корейцами

Украина - чемпион мира!. Фото: AFP

В польском Лозде завершился финал молодежного чемпионата мира по футболу. Впервые в истории его победителями стали украинцы! В решающем матче турнира команда 20-летних подопечных Александра Петракова одержала волевую победу над сборной Южной Кореи со счетом 3:1. Трофей – наш!!!

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

Уже на пятой минуте финала вратарь украинской молодежки Лунин пропустил мяч с пенальти, назначенного после нарушения Бескоровайного, которое арбитр зафиксировал лишь после просмотра VAR. Это был первый момент на турнире, когда наша сборная оказалась в роли отыгрывающейся. Однако "сине-желтые" достойно вышли из этой ситуации. Ставка главного тренера Петракова, который доверил место в основе "молчавшему" на ЧМ Супряге, сыграла на все сто. Форвард "Динамо" забил по мячу в конце первого и начале второго тайма, и тем самым вывел Украину U20 вперед – 2:1. А на исходе основного времени сумасшедший проход другого динамовца Цитаишвили завершился третьим голом украинцев – 3:1!

Не обошлось и без сейвов вратаря "Реала" Лунина. После одного из них, при счете 2:1, мяч угодил в перекладину нашит ворот и уже от нее ушел за пределы поля.

Финал молодежного чемпионата мира (U20)

Украина – Южная Корея – 2:1

Голы: Супряга (34), Супряга (53), Цитаишвили (89) - Кангин Ли (5)

Как сообщалось ранее, агент самого дорогого игрока "Динамо" "наехал" на Хацкевича. "Что не так?": представитель Владислава Супряги Иван Пироженко заявил, что коуч киевлян скорее поставит в атаку вратаря Бойко, чем нападающего за 6,5 млн евро.

Также мы писали, что Эквадор оставил Италию без медалей молодежного чемпионата мира. Южноамериканцы одолели грозных соперников в дополнительное время.

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