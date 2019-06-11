Шевченко: "Во втором тайме было тяжело, потому что надо было реализовывать моменты в первом"

Наставник украинской сборной пока не спешит оценивать перспективы команды в отборе на Евро-2020

Андрей Шевченко. Фото: AFP

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции после матча с Люксембургом (1:0) в отбое на чемпионат Европы 2020 года. Напомним, национальная сборная одержала минимальную победу благодаря голу Романа Яремчука уже на 6-й минуте.

Украина – Люксембург 1:0 видео голов и обзор матча

- Вы выставили тот же состав, что и против Сербии, и замены начали проводить лишь в конце игры…

- Состав, который победил, не меняют. Ребята были в хорошем состоянии. Да, я понимал, что кто-то будет уставать, и мы пытались делать замены. Были проблемы на правом фланге, Караваев устал, но у нас вылетел Бутко, поэтому ломать структуру игры и вводить нового исполнителя было бы ошибкой.

Главное, что мы заработали сегодня сверхважные три пункта. Мы знали, что будет очень тяжелая игра, и задачу мы выполнили.

- Какую установку услышали от вас игроки перед матчем?

- Это те слова, идущие от сердца. Специально я не готовлю речей, но, если ребята почувствовали мою энергию, следовательно, я все сделал правильно и смог подобрать правильные слова.

- Как оцените состояние газона на "Арене Львов" через три дня после предыдущего поединка?

- Газон замечательный, пожалуй, лучший в Украине. Поле выдержало две игры и несколько тренировок. Оно в идеальном состоянии.

- Почему так трудно сборной Украины после перерыва, и не является ли Люксембург неудобным соперником именно для нас?

- Прежде всего это была вторая игра из двух спаренных, и она всегда дается с трудом. Так же было и в прошлый раз, когда перед Люксембургом мы играли с Португалией. Но самое главное – это результат, победа, которую мы завоевали.

Игра сложилась тяжело во втором тайме, потому что надо было реализовывать моменты в первом. Рисковать никто не хотел, наша сборная немного отошла, ребята заняли правильные позиции, пытались забить благодаря быстрому выходу из обороны в атаку. Возможности были, но мы их не реализовали.

Мы одержали победу, и реакция болельщиков показала, что они понимали, насколько нам было трудно и насколько важно достичь этого результата.

- Как вообще оцените прием сборной во Львове?

- Я очень благодарен львовянам за теплый прием. Не могу вспомнить, чтобы сборная играла два матча подряд на одном стадионе, и он при этом был заполнен до отказа. Спасибо болельщикам за настоящую поддержку, это придало нам сил и помогло получить шесть очков на этом стадионе.

- Как можете оценить турнирное положение сборной Украины и ее перспективы в борьбе за выход на Евро-2020?

- Мы нацеливались на эти два матча, чтобы взять в них шесть очков, поэтому пока говорить о чем-то рано. Прежде всего нам нужно проанализировать эти два поединка. У нас будет тяжелый матч в сентябре, необходимо хорошо его провести. Тогда и можно будет поговорить о нашем положении и возможных вариантах, а пока что я не вижу в этом смысла.

При этом прояснилась ситуация, быть ли свадьбе с Зинченко: сексуальная журналистка сделала заявление после поцелуя с футболистом в прямом эфире. "Девушка, которая делает выбор всю жизнь провести с футболистом, должна понимать, что это – как жена военного. Сегодня ты во Львове, завтра, условно говоря, в Чехии. Готова ли я выбрать себе такую судьбу? Я думаю, всему свое время", – с хитрой улыбкой отметила Влада Седан

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