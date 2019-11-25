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Шейхи из "Пари Сен-Жермен" собрались увезти Роналду из "Ювентуса"

25 ноября, 18:02

Спортивный директор французского клуба Леонардо подготовил заманчивое предложение и форварду, и клубу

Роналду скоро может покинуть "Ювентус"

Роналду скоро может покинуть "Ювентус"

Один из самых звездных футболистов планеты, Криштиану Роналду, в скором времени может снова поменять клуб. Проблемами нападающего "Ювентуса" в клубе пытается воспользоваться "Пари Сен-Жермен". Напомним, недавно португалец высказал недовольство заменой в адрес тренера Маурицио Саррии не пожал ему руку, когда покидал поле во встрече с "Миланом".

Испанские издания сообщают, что в подписании Роналду очень заинтересован французский "ПСЖ". Спортивный директор клуба, финансируемого арабскими шейхами, Леонардо уже приготовил предложение туринцам по Роналду. В частности парижане готовы заплатить "Юве" 100 миллионов евро, а самому 34-летнему форварду платить 45 миллионов евро в год.

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Ранее спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи опроверг информацию о конфликте руководства клуба и главного тренера Маурицио Сарри с Криштиану.

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Португалец перешел в туринский клуб летом 2018 года из "Реала". В составе команды он стал чемпионом Италии 2019 года.

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