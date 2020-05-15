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"Сходил в магазин за зубной пастой": команда чемпионата Германии лишилась тренера на субботний матч

15 мая, 09:06

Андрей Фоменко

Наставник "Аугсбурга" Хайко Херрлих сделал глупую ошибку на карантине

Уже завтра, 16 мая, чемпионат Германии продолжит сезон 2019/2020. Он станет первым турниром в Европе, который вернется к жизни после карантинной паузы. Перед рестартом клубы Бундеслиги подкосила "эпидемия" потери тренеров. Вчера мы сообщали, что "Унион Берлин" остался без тренера перед возобновлением сезона. Также не будет на тренерском посту и наставника "Аугсбурга".

Как стало известно, рулевой "Аугсбурга" Хайко Херрлих покидал отель команды, хотя должен был находиться в изоляции перед возобновлением матчей. Таким образом, главный тренер нарушил правила карантина, установленные Немецким футбольным союзом. Об этом честно сообщил официальный сайт клуба. 48-летний специалист признался:

"Я сделал ошибку, покинув отель. Хоть я и следовал всем правилам гигиены, этого не изменишь. В этой ситуации я не смог показать себя образцом для моей команды и общества. Я должен быть последовательным и ответить за свою ошибку. Из-за этого я не буду проводить тренировку и руководить командой в матче с "Вольфсбургом" в субботу".

Позже стало известно, что Херрлиг вышел в магазин, чтобы купить крем для рук и зубную пасту. В ближайшие дни Хайко будут тестировать на коронавирус. После двух отрицательных тестов его вновь допустят к работе. Сейчас его подопечные занимают 11-е место в таблице.

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Читайте о том, что в чемпионате Германии разрешили "лишние" замены.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург", с которым 16 мая встретится "Аугсбург"

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возобновление футбол чемпионат Германии Аугсбург зубная паста Бундеслига

Источник: isport.ua

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