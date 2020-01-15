Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,03
26,69

С ходу в бой: на первой тренировке в "Овьедо" Лунин прошел посвящение в команду

15 января, 14:42

Вратарь сборной Украины собирается дебютировать в матче за новую команду завтра

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото: ФК Вальядолид

Реклама

Украинский вратарь Андрей Лунин провел первую тренировку в составе нового клуба – "Реала Овьедо". Команда выступает во втором испанском дивизионе. Как мы сообщали сегодня утром, Андрей Лунин перешел в "Овьедо". Дебютировать в составе аутсайдера Сегунды голкипер может уже завтра.

Откладывать в долгий ящик дела ни клуб, ни сам футболист не стали – и в первый же день в новой команде вратарь вышел на тренировку.

Во многих коллективах есть своеобразный обряд посвящения. В "Овьедо" также его выполняют. Украинцу пришлось пройти через строй новых партнеров, которые шутя надавали ему тумаков. На видео, которое, похоже, снимал один из работников клуба, появилась даже надпись на украинском языке: "Привіт Лунін".

Напомним, всего три дня назад Лунин помог "Вальядолиду" преодолеть барьер 1/32 финала Кубка Испании, отбив два пенальти. В четверг его новая команда, "Овьедо", сыграет в гостях с "Альмерией", которая занимает второе место в Сегунде. "Овьедо" идет на 17-й позиции, всего на очко опережая конкурентов в борьбе за выживание.

Смотрите, как Лунин играл за сборную Украины в товарищеском матче против Нигерии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

аренда футбол чемпионат Испании тренировка Андрей Лунин Овьедо

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблица
Прогноз и результаты 18-го тура чемпионата Италии по футболу, турнирная таблицаФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-м
Гении, кудесники и чародеи: ТОП футболистов, завершивших карьеру в 2019-мФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...