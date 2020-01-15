С ходу в бой: на первой тренировке в "Овьедо" Лунин прошел посвящение в команду

Андрей Лунин / Фото: ФК Вальядолид

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Украинский вратарь Андрей Лунин провел первую тренировку в составе нового клуба – "Реала Овьедо". Команда выступает во втором испанском дивизионе. Как мы сообщали сегодня утром, Андрей Лунин перешел в "Овьедо". Дебютировать в составе аутсайдера Сегунды голкипер может уже завтра.

Откладывать в долгий ящик дела ни клуб, ни сам футболист не стали – и в первый же день в новой команде вратарь вышел на тренировку.

Во многих коллективах есть своеобразный обряд посвящения. В "Овьедо" также его выполняют. Украинцу пришлось пройти через строй новых партнеров, которые шутя надавали ему тумаков. На видео, которое, похоже, снимал один из работников клуба, появилась даже надпись на украинском языке: "Привіт Лунін".

Напомним, всего три дня назад Лунин помог "Вальядолиду" преодолеть барьер 1/32 финала Кубка Испании, отбив два пенальти. В четверг его новая команда, "Овьедо", сыграет в гостях с "Альмерией", которая занимает второе место в Сегунде. "Овьедо" идет на 17-й позиции, всего на очко опережая конкурентов в борьбе за выживание.

Смотрите, как Лунин играл за сборную Украины в товарищеском матче против Нигерии

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