Шок для "Реала" и сборной Бельгии: выяснились последствия новой травмы Азара

Футболист стоимостью 120 млн евро пропустит три месяца. И это - еще в лучшем случае

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о сроках восстановления лидера бельгийской национальной команды – полузащитника "Реала" Эдена Азара. Как оказалось, Азар пропустит не только матчи с "Манчестер Сити" в 1/8 Лиги чемпионов, но и, похоже, всю оставшуюся часть клубного сезона. Также под вопросом – его участие в Евро-2020.

"Мы прекрасно общаемся с медицинским отделом "Реала" и беспокоимся за Эдена. Жаль, что это произошло перед важной игрой с "Манчестер Сити". Нам очень грустно, потому что из-за этой травмы Азар выбыл как минимум на три месяца, а такой игрок всегда должен быть на поле", – посетовал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес

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Отметим, что Эден Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с "Леванте" (0:1) 22 февраля. У него была диагностирована трещина в правой ноге. До этого 29-летний полузащитник из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Портал Transfermarkt называет Эдена Азара самым дорогостоящим футболистом "Реала", оценивая его в 120 миллионов евро.

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