Шокирующая серия "Барселоны": семь гостевых матчей без побед

Последний раз каталонцы выигрывали на выезде еще в апреле

"Гранад" побеждает каталонцев / Фото: AFP

21 сентября "Барселона" проиграла в гостях "Гранаде" (0:2) в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу. Это поражение продлило безвыигрышную серию каталонского клуба в официальных выездных матчах. "Сине-гранатовые" в последний раз побеждали на выезде в апреле 2019 года. С тех пор "Барса" провела 7 гостевых встреч, не победив при этом ни разу: против "Сельты" (0:2), против "Ливерпуля" (0:4), против "Эйбара" (2:2), против "Атлетика" (0:1), против "Осасуны" (2:2), против дортмундской "Боруссии" (0:0) и против "Гранады" (0:2).

Столь продолжительной неудачной серии игр на выезде с "Барселоной" не случалось с весны 2001 года, когда каталонцы также не побеждали на чужом поле на протяжении 7 встреч.

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