Шокирующие подробности от игрока итальянского клуба: "У нас до пандемии переболели почти все"

Впечатляющие подробности болезни футболистов "Интера" раскрыл нападающий миланской команды Ромелу Лукаку. Оказывается, в январе в команде с признаками коронавируса – кашлем и высокой температурой – переболели 23 игрока из 25! Однако тогда еще не было объявлено пандемии, а первый случай нового вируса в Италии официально зарегистрировали лишь 21 февраля. К слову, всех игроков чемпионата Италии проверят на коронавирус перед возобновлением сезона.

Лукаку допускает, что уже тогда футболисты переболели коронавирусом, просто их никто не тестировал, а новая инфекция еще никого не пугала. Об этом 26-летний спортсмен рассказал в прямом эфире в соцсетях бельгийской телеведущей Кэт Керкхофс – жене его партнера по сборной Дриса Мертенса:

"В декабре у нас была неделя выходных, после чего мы вернулись на работу. И тогда 23 из 25 игроков болели. Я не шучу. Мы играли против "Кальяри", и примерно через 25 минут один из наших защитников [Шкриньяр] покинул поле. Он чуть не потерял сознание и не мог продолжать играть... Все кашляли, меня бросало в жар во время разминки намного больше чем обычно. При этом я годами не болел гриппом. Мы не сдавали тесты на COVID-19 в тот момент, поэтому мы никогда не узнаем, что это было".

Интересно, что в отличие от многих других клубов в "Интере" официально не зарегистрировали ни одного зараженного коронавирусом. Вполне возможно, что футболисты переболели ранее.

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