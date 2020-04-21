В Италии приняли официальное решение о будущем чемпионата страны

Серию А хотят доиграть, но ждут разрешения от властей

На заседании Совета лиги итальянской Серии А решили доиграть оставшуюся часть сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса. Представители лиги ждут разрешение возобновить сезон от властей Италии и здравоохранительных служб. Ранее в Италии назвали еще один способ доиграть чемпионат. Поединки хотят проводить в южных регионах и без зрителей.

"Заседание Совета лиги итальянской Серии А единогласно подтвердило свое намерение доиграть сезон-2019/20, если правительство Италии позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников. Возобновление спортивной активности в так называемой фазе-2 будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями Итальянской федерации футбола (FIGC), а также в соответствии с медицинскими протоколами по защите футболистов и всех работников", – говорится в опубликованном заявлении на официальном сайте Серии А.

Ранее мы писали, что шестилетний фанат нарисовал дизайн формы для итальянского клуба – с дельфинами и радугой. Конкурс был устроен для развлечения болельщиков во время пандемии коронавируса.

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