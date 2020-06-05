Шокирующий эпизод: арбитр показал темнокожему футболисту средний палец и удалил с поля

Но легионер РФШ воспринял такой жест очень спокойно

Во время товарищеского матча в Латвии между "Ригой" и РФШ (0:2) произошел эпизод, который потом еще долго обговаривался в стране и мог перерасти в грандиозный международный скандал, особенно на фоне протестов в США после смерти от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

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В одном из моментов встречи главный арбитр поединка Андрис Трейманис показал темнокожему легионеру РФШ Седрику Куадио красную карточку и средний палец. Скриншот неоднозначного эпизода моментально разлетелся по Интернету. Однако футболист достаточно спокойно отреагировал на действия рефери, который вскоре объяснил свои действия.

"Я получил много звонков и сообщений. Хочу объяснить, что произошло, чтобы прекратить все разговоры. В том эпизоде игрок одной команды показал средний палец сопернику. За это необходимо удалять футболиста. Игрок, увидев перед собой красную карточку, сначала не понял, за что он ее получил. Устного объяснения он не понял. Пришлось повторить его жест, чтобы всем его партнерам и тренерам стало ясно, за что красная карточка", – объяснил Трейманис.

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Ранее мы сообщали, что полиция Латвии больше не занимается дракой звезды НБА с россиянами.

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